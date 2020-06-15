المصريون في ليبيا خط أحمر.. البرلمان يتوعد أردوغان بعد فيديو إهانة الميليشيات الإرهابية للمصريين.. ووزيرة الهجرة للنواب: مش هيعدي على خير

- وزيرة الهجرة تتوعد ميليشيات إرهابية أهانت مصريين في ليبيا

- حقوق الإنسان بالبرلمان تحذر أردوغان من ممارساته ضد المصريين في ليبيا

- فؤاد أباظة: أردوغان حوّل تركيا لسجن كبير لمعارضيه.. وإعلان القاهرة أصابه بـ"الهوس"

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أن الدولة لا تسكت على أي اعتداء على المصريين في الخارج، وظهر هذا أيضًا في حادث الصيادين المختطفين في اليمن، حيث تم اتخاذ اللازم حتى عودتهم واستقبالهم في المطار و تحدثوا عن كيف قامت الدولة المصرية بحمايتهم ودعمهم.

فيديو صادم

واضافت مكرم: " لا اتتحدث بمنطق الشعارات و لكن الدولة تترجم كلامها لأفعال ، ولا تدخر جهد في حماية الأبناء والدولة لا تصمت عندما يتعلق الأمر بحماية المصري في الخارج أو كرامته.

خط أحمر

من جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، انه يجب على النظام التركى الارهابى ان يعلم ان المصريين داخل ليبيا خط احمر وان أساليب ميلشيات الأتراك وممارساتها العنصرية ضد بعض المصريين العاملين في ليبيا امر مرفوض جملة وتفصيلا.





وأكد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش انعقاد جلسات البرلمان اليوم، أن الدولة التركية تتخذ النهج الارهابي مع المواطنين المصريين الخارجين في سبيل الرزق وان العالم كله لن ينسي لتركيا ابدًا الممارسات الإرهابية العنصرية منذ قتل واباده الأرمن ومحاوله احتلال ليبيا وسرقه ثرواتها واحتلال.





وأوضح النائب علاء عابد ان مصر لن تنسي مافعلته الميليشيات التركية في ابناء الجالية المصرية وليعلم القاسي والداني ان كرامة المواطن المصري بالخارج خط أحمر وفوق اي اعتبار وهذا ماسعي إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اللحظة الاولي لتوليه مسئولية الحكم فى مصر منذ أكثر من 6 سنوات.





وأضاف النائب علاء عابد ان أردوغان وجميع الموالين له من الارهابيين والمليشيات المسلحة والدواعش والمرتزقة داخل الاراضى الليبية اصيبوا بالهوس والجنون بعد اعلان القاهرة الذى صدر من مصر بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبيى والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب خاصة بعد التأييد العالمى واسع النطاق من مختلف دول العالم ومنظماته لاعلان القاهرة.



