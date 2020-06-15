المستشفى في بيتك.. شروط العزل المنزلي لمصاب كورونا.. 5 نصائح للمخالط لتجنب العدوى.. والطرق الصحيحة لتعقيم المنزل من الفيروس

- الطريقة الصحيحة لتعقيم المنزل من كورونا

- شروط العزل المنزلي الصحيح

- كيف يحمي المخالط نفسه من العدوى؟





في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي، أصبح الجميع يلجأ للعزل المنزلي في حالة إصابة أحد أفراد الأسرة بكورونا، خاصة مع تزايد أعداد المصابين وعدم قدرة المستشفيات على رعاية كل المصابين الجدد، فيتم إجراء العزل المنزلي مع تطبيق بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.





واهتمام الجميع بإجراءات الوقاية والتطهير، قدمت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، لمعرفة الطرق الصحيحة لإجراءات الوقاية وتطهير المنزل بشكل يومي للوقاية من فيروس كورونا التاجي.





شروط العزل المنزلي

ولكي يتم العزل المنزلي بشكل صحيح وامن على المريض وعلى المخالطين له معه في المنزل، هناك عدة شروط يجب توافرها في غرفة العزل المنزلي، بحسب نصائح صحيفة Daily mail البريطانية ..









1- يجب وجود تهوية جيدة في غرفة العزل المنزلي

2- الأفضل تهوية الغرفة بفتح النوافذ بدلًا من المراوح والتكييفات

3- احرص على عدم وجود أغراض كثيرة في غرفة العزل المنزلي، لأنها ستكون فيما بعد مصدر لنقل العدوى

4- تخصيص أغراض معينة للمصاب مثل منشفة وأطباق وأكواب وعدم استخدامها مع المخالطين

5- يقوم أحد أفراد الأسرة بارتداء جوانتي و وضع الطعام على الباب للمريض

6- يجب ان يوجد سلة مهملات في غرفة المريض ليلقي بها الأغراض التي استخدمها مثل المنادل وغيرها

7- عند التخلص من كيس المهملات يتم تعقيمه بالكحول ووضعه على الباب، ويأخذه أحد المخالطين له ويرشه بالكحول مرة أخرى ويضعه في كيس آخر ويقوم بإلقائه

8- من الأفضل استخدام الأكواب والأطباق البلاستيكية والفويل للمريض حتى يتم التخلص منها بعد كل أكلة

9- الأفضل أيضا تخصيص حمام منفصل لمريض كورونا، وإذا لم يتوفر ذلك، فيجب التنظيف اليومي الدقيق للحمام بعد المريض باستخدام المطهرات والكلور

10- تخصيص شخص واحد فقط من أفراد الأسرة ليكون هو المسؤل عن تقديم الرعاية من بعيد للمصاب.





إجراءات التطهير والتعقيم داخل المنزل





قدمت وزارة الصحة على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، مجموعة من النصائح الهامة الخاصة لإجراءات التطهير والتعقيم لمنزل لتجنب كورونا:









1- استخدام الكلور المخفف بالماء، أي إضافة فنجان كلور على كل لتر ماء









2- التطهير يتم عن طريق مسح الأسطح الصلبة مثل الطاولات والكراسي ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والريمون والكمبيوتر ودورات المياه والأحواض





3- أثناء التطهير يفضل ارتداء جوانتي والتخلص منه بعد التعقيم





4- إذا كانت الأسطح محملة بالأتربة، لابد من تنظيفها أولًا باستخدام الماء والصابون قبل التطهير





5- لغسل الملابس والمناشف والبياضات، يفضل استخدام درجة حرارة عالية وتجنب نفض الملابس المتسخة .









نصائح للمخالطين لتجنب العدوى. .





يحتاج المصاب بكورونا خلال فترة العزل المنزلي، رعاية جيدة من أحد أفراد الأسرة ، ويعد هؤلاء أشخاص مخالطين للمصاب وعليهم اتخاذ العديد من إجراءات الوقاية لمنع نقل عدوى فيروس كورونا.









بحسب نصائح وزارة الصحة والسكان، إليك أهم النصائح التي يجب اتباعها إذا كانت مخالطًا لشخص مصاب بفيروس كورونا:









1- ارتداء الكمامة الطبية عند الاقتراب من الشخص المعزول.





2- تخلص من الكمامة وضعها في كيس مغلق ورميها بسلة المهملات.





3- الحرص على غسل اليدي بشكل مستمر وقبل وبعد التعامل مع الشخص المعزول وعند تقديم الطعام.





4- غط أنفك وفمك بمنديل أثناء العطس أو الكحة ثم تخلص منه بوضعه في كيس والقائه في سلة المهملات ، قم ثم بغسل يديك فورًا.



