في مختلف المجالات.. تعرف على المشروعات القومية التى تمت بمطروح خلال 6 سنوات

شهدت محافظة مطروح العديد من المشروعات القومية الكبرى خلال الـ6 سنوات الأخيرة والتى تعكس اهتمام القيادة السياسية بها كمحور تنموى هام تضع عليها الدولة أموالا كبيرة لتحقيق التنمية بمصر . أموالا





أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن محافظة مطروح حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الـ6 سنوات الماضية وما شهدته من نهضة تنموية ومشروعات قومية فى كافة المجالات والقطاعات التى ارتقت بالمحافظة وخدمة أهلها.

.

استعرض محافظ مطروح عدد من تلك المشروعات ومنها إنشاء مدينة العلمين الجديدة كأحدث مدن الجيل الرابع بما تتضمنه من مشروعات سياحية واستثمارية وتعليمية وسكنية و تاريخية وغيرها ،وكذلك محور الضبعة روض الفرج كمحور تنموى واختصار الوقت بين محافظة مطروح والعاصمة القاهرة ، وطريق سيوة جغبوب بطول 80 كم مزدوج يربط بين مصر ولبيبا . وإنطلاق مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف فدان ، والتى كان نصيب مطروح مساحة 180 ألف فدان منها 150 ألف فدان بمنطقة المغرة بالعلمين و30 ألف فدان بسيوة.





وكذلك افتتاح محطات تحلية مياه البحر كمحطات تحلية مياه البحر الرميلة بطاقة 48 ألف م3/يوم ، وكذلك مستشفى النجيلة المركزى ومتحف اثار مطروح.













وأشار محافظ مطروح الى استمرار المشروعات القومية على ارض المحافظة ،والتى تمت والجاهزة للإفتتاح ومنها مشروعات مدينة العلمين الجديدة ، ومستشفى السلوم المركزى ، ومستشفى برانى المركزى ، ومحطتى الرميلة 3 بطاقة 12 ألف م3 و محطة تحلية مياه الضبعة بطاقة من 40 الى 80 ألف م3/يوم، واللتان يجرى التشغيل التجريبى لهما حالياَ بما ساهم فى القضاء على مشكلة نقص مياه الشرب.





وكذلك كورنيش الأبيض كليوباترا بطول 8كم ،وصومعة الحمام سعة 45 ألف طن ، والمدرسة الزراعية بسيوة على مساحة 35 فداناَ وغيرها

بالإضافة إلى ما يتم حاليا من مشروعات قومية كبرى على مسستوى الدولة كلها ومنها :يجرى حاليا إنشاء المرحلة الأولى بميناء جرجوب بالنجيلة كميناء تجارى وسياحى .. بما يعمل على استيعاب مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

.

كما يجرى حاليا تطوير منفذ السلوم البرى كبوابة مصر الغربية نحو شمال افريقيا وما يمثله من أهمية تجارية واقتصادية كبيرة ، وبدء إجراءات انطلاق المشروع النووى المصرى السلمى بالضبعة لتوليد الطاقة كحلم راود المصريين طويلا وغيرها الكثير من المشروعات القومية والتنموية التى تجرى على أرض مطروح لخدمة أهالى المحافظة ومستقبل التنمية الشاملة والمنشودة بمصر.



