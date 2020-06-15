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منوعات

لقاح بريطاني جديد لفيروس كورونا في طريقه للنور .. تفاصيل

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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احمد شريف

يسير اللقاح الثاني المضاد لفيروس كورونا التاجي المصنوع في بريطانيا، على الطريق الصحيح لبدء التجارب البشرية في أقرب وقت ممكن يوم الأربعاء ، حيث يمكن أن تصل تكلفته بنحو 3 جنيهات إسترلينية فقط للشخص إذا ثبت نجاحه.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، يتوقع علماء جامعة إمبريال كوليدج بلندن الموافقة على دخول لقاحهم المرحلة الأولى من التجارب البشرية والتي ستؤكد عما إذا كان لقاحهم آمنًا أم لا.


وأوضحت الصحيفة أنه سيتم إعطاء أول 120 مشاركًا أول جرعة بعد حوالي 48 ساعة، بعد أن تحقق العلماء من أنهم لم يصابوا بالفعل بفيروس كورونا التاجي.


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 وقال البروفيسور روبن شاتوك ، المسؤول عن تطوير اللقاح ، إن الفريق يريد جعله رخيصًا قدر الإمكان حتى يمكن تطعيم جميع البريطانيين من أجل "القيمة الجيدة حقًا" التي تقل عن 200 مليون جنيه استرليني.


ويمتلك المشروع الإمبراطوري بالفعل ما يكفي من المال لإنتاج ما يكفي من اللقاح لجميع مستشفيات الصحة العامة ولجميع العاملين في الرعاية الاجتماعية.


 وفي حال  نجاح التجربة  التي تبدأ هذا الأسبوع ، فستأتي محاكاة ثانية تضم 6000 شخص في وقت لاحق.


  فيا قال البروفيسور شاتوك  إن اللقاح لن يكون متاحًا حتى عام 2021 على الأقل حتى إذا سار كل شيء وفقًا للخطة.

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