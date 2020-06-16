هل تارك صلاة الوتر آثم .. مستشار المفتي يصحح اعتقادًا خاطئًا

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن صلاة الوتر تشمل الشفع والوتر، فيصلى المسلم ركعتين ثم يأتى بواحدة، لافتًا: " لكن يطلق في اللغة على هاتين الركعتين أنهما شفع".
وأضاف « عاشور» في إجابته عن سؤال: « هل تارك صلاتي الشفع الوتر آثم؟» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على موقعها الرسمى بـ « الفيسبوك» أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، مستشهدًا بما روى عن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: « أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ».
وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أنه على مذهب جمهور العلماء لا يأثم من ترك صلاة الوتر، مؤكدًا: « لكن الأولى المحافظة عليها اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم- مستدلًا بما روى عن ابن عمر - رضى الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجْعلوا آخِرَ صلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا»، متفقٌ عَلَيهِ.
كيفية صلاة الوتر:
كيفية صلاة الوتر، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».