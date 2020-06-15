100 عضو.. البرلمان يوافق على ضوابط التعيين بقانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على ضوابط التعيين بمجلس الشيوخ، والمقدرين بثلث العدد بواقع 100 نائب.





وتنص المادة (28) على:

يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.