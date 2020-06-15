وزير الإعلام: الرياضة مهمة وكنا حريصين على عودة النشاط

حرص أسامة هيكل وزير الإعلام، على الترحيب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي يعقد في مقر وزارة الإعلام.





وأضاف هيكل أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مستمرة لبحث عودة كل قطاع في الدولة بعد فترة من التوقف ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن الرياضة مهمة للغاية وعودة النشاط كانت الحكومة حريصة عليه رغم أنه كان هناك تساؤلات كثيرة عن طريقة وآلية العودة.





وقال هيكل خلال المؤتمر الصحفي "كنا دائما بنسال فى لجنة الأزمة هنفتح إزاى وإزاى نتغلب على أي عقبات؟"، مؤكدا أن وزير الرياضة عرض خطته على مجلس الوزراء.





وأكمل هيكل قائلًا:"نظرنا لكل الدوريات التي عادت للنشاط، درسنا فترة الإعداد خاصة بعد طول فترة التوقف."