خلال جولة تفقدية .. محافظ قنا يوجه بتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى في المديرية المالية

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، العاملين بالمديرية المالية، بضرورة التركيز والاهتمام بتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى وإعداد برامج تدريبية مكثفة لتأهيل ورفع كفاءة القوى البشرية لمواكبة التطور التكنولوجي والتحديات الجديدة، ورفع قدراتهم لإحكام الرقابة علي المال العام وحماية مستحقات الدولة.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا، لمقر مبني المديرية المالية بمدينة قنا، لمتابعة أعمال التطوير التي يشهدها المبني خلال الفترة الأخيرة، رافقه خلالها المحاسب لوزي منصور، مدير المديرية، ومحمود حمدان، مدير عام التفتيش المالي، وعبدالراضي أبوالنجا، مدير الحسابات بديوان عام المحافظة وعدد من المراقبين الماليين بالمديرية.







تابع المحافظ، أعمال التطوير ورفع كفاءة المبني وقاعة التدريب والمكاتب الادارية بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للدولة لدعم ميكنة كافة القطاعات الحكومية وتيسير تقديم كافة الخدمات الجماهيرية لجميع المواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن.







قال المحاسب لوزي منصور، أنه يجري تطوير ورفع كفاءة مبني المديرية بتكلفة حوالي 3 ملايين و500 الف جنية بتمويل من وزارة المالية، وأن المبني يقع علي مساحة 800 متر مربع ويتكون من 5 طوابق.





وأشار منصور، إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة وزارة المالية للارتقاء بكافة مقار المديريات المالية بالمحافظات، وذلك من أجل تنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين وتطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.





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