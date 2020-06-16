أدعية صلاة قضاء الحاجة.. أفضل ما تردده عند أدائها

لقضاء حوائجه وتيسير أموره في الدنيا خاصة وقت الشدائد والهموم وإذا تعثر عليه قضاء حاجته أو شعر انها صعب الوصول إليها، و ادعية صلاة قضاء الحاجة محببة في جميع الأوقات، حيث يتقرب العبد إلى رب العالمين بالدعاء الذى هو من اجمل ما يحبه الله -عز وجل- فهو عبادة مستحبة توعد الله فيها عباده بالإجابة، ومن ثم يستحب للمسلم أن يدعو بما يشاء وبأي صيغة ويسمى حاجته مع حسن الظن بالله والأخذ بالأسباب. أدعية صلاة قضاء الحاجة يرددها المسلم





ادعية صلاة قضاء الحاجة:





روى ابن أبي أوفى - رضى الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « من كانت له حاجةٌ إلى اللهِ - تعالى – أو إلى أحدٍ من بني آدمَ ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الوُضوءَ، ثم لِيُصَلِّ ركعتينِ، ثم لِيُثْنِ على اللهِ، وَلْيُصَلِّ على النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -، ثم لِيَقُلْ : لا إله إلا اللهُ الحليمُ الكريمُ، سبحان اللهِ ربِّ العرشِ العظيمِ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، أسألُكَ مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ، وعزائمَ مَغْفِرَتِكَ، والغنيمةَ من كلِّ بِرٍّ، والسلامةَ من كلِّ إِثْمٍ، والفوزَ بالجنةِ، والنجاةَ من النارِ، لا تَدَعْ لي ذَنْبًا إلا غَفَرْتَهُ، ولا هَمًّا إلا فَرَّجْتَهُ، ولا حاجةً هي لك رِضًى إلا قَضَيْتَها يا أرحمَ الراحِمِينَ».

وروى عثمان بن حنيف - رضي الله عنه-:« أنَّ رجلًا ضريرًا أتى النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ - فقال: يا نبيَّ اللهِ ادعُ اللهَ أنْ يعافيَن، . فقال: إنْ شئْتَ أخرْتُ ذلك فهوَ أفضلُ لآخرتِكَ، وإنْ شئْتَ دعوْتُ لكَ قال: لا بلْ ادعُ اللهَ لي، فأمرَهُ أنْ يتوضأَ وأنْ يصليَ ركعتينِ وأنْ يدعوَ بهذا الدعاءِ: اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ محمدٍ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ نبيِّ الرحمةِ، يا محمدُ إنِّي أتوجَّهُ بكَ إلى ربِّي في حاجَتي هذه فتَقضى، وتُشفعُني فيه وتشفعُهُ فيَّ، قال: فكان يقولُ هذا مرارًا، ثم قال بعدُ – أحسبُ أنَّ فيها: أنْ تُشفعَني فيه – قال: ففعلَ الرجلُ فبرأَ».



وورد أيضًا: «من كانت له إلى الله حاجةً أو إلى أحدٍ من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثمّ ليصلِّ ركعتين ثم ليثنِ على الله ولِيُصلِّ على النبي صلّى الله عليه وسلّم ثم ليقل: لا إله إلّا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله ربّ العالمين اللهمّ إنّي أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كلّ بر والسلامة من كلّ إثم أسألك ألّا تدع لي ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلّا فرّجته ولا حاجةً هي لك رضًا إلّا قضيتها لي يا أرحم الراحمين ثمّ يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة فإنّه يقدر».









ادعية صلاة الحاجة:





يُستحب أن يقول المسلم في دعاء الحاجة:





استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا محيي العظام الرفات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج الكربات ويا سامع الأصوات من فوق سبع سماوات ويا فاتح خزائن الكرمات ويا مال حوائج جميع المخلوقات ويا ملأ نوره الأرض والسماوات ويا من أحاط بكلِّ شيءٍ علمًا وأحصى كلَّ شيءٍ عددًا ويا عالمًا بما هو مضى وما هو آتٍ أسألك اللهم بقدراتك على كلِّ شيءٍ باستغنائك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك يا إله كلِّ شيء أن تجود عليَّ بقضاء حاجتي إنّك قادرٌ على كلِّ شيء يارب العالمين يا عظيمًا يُرجى لكلِّ عظيمٍ يا عليم أنت بحالنا عليم اللهمة أصلح لنا شأننا كلّه بما أصلحت به شأن عبادك الصالحين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهمّ اقضِ حاجتي ونفّس كربتي وما نزل بي من حيرتي، ثمّ يسمّي حاجته، وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.









لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، ثم قل: اللهم إنّي أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرّحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدّك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك ثمّ ارفع رأسك، ثم سلِّم يمينًا وشمالًا، ولا تعلموها السفهاء فإنّهم يدعون بها فيستجاب لهم”. يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين، يا غيّاث المستغيثين، يا كاشف السوء، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا إله العالمين، بك أنزل حاجتي وأنت أعلم بها فاقضها”.





اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم كاشف الغم، مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.





أسألك اللهم بقدرتك على كل شيء، و استغنائك عن جميع خلقك، وبحمدك ومجدك يا إله كل شيء أن تجود عليّ بقضاء حاجتي إنّك قادر على كلّ شيء، ويا فاتح خزائن الكرامات، ويامالك حوائج جميع المخلوقات، ويامن ملأ نوره الأرض والسموات، ويامن أحاط بكل شيء علمًا وأحصى كل شيء عددًا، ويا عالمًا بما مضى وما هو آت، ارزقني الخير يا ربّ العالمين يا عظيم يرجى لكل عظيم، يا عليم أنت بحالنا عليم، اللهم أصلح لنا شأننا كله بما أصلحت به شأن عبادك الصالحين.





اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم اقضي حاجتي ونفس كربتي ومانزل بي من حيرتي (ثم يسمي الحاجة) وصلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم.









ادعية بعد صلاة الحاجة:





اللهم لا تدع لي ذنبًا إلّا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعّال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك، أن تقضي حاجتي ثم تذكرها، اللهم لا إله إلا أنت.. بقدرتك وقوتك.. اقضي لي رجائي ويسر أمري.





استغفر الله العظيم الذي لاله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه، اللهم ياجامع الشتات ويامخرج النبات ويامحيي العضام الرفات ويامجيب الدعوات وياقاضي الحاجات ويامفرج الكربات وياسامع الاصوات من فوق سبع سموات ويافاتح خزائن الكرامات ويامالك حوائج جميع المخلوقات ويامن ملأ نوره السموات ويامن أحاط بكل شي علما واحصى كل شي عددًا وياعالمًا بما مضى وماهو آت .





اسألك اللهم بقدرتك على كل شي و استغنائك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك يآ الاه كل شي واسألك اللهم ان تجود علي بقضاء حاجتي انك قادر على كل شي يارب العالمين اللهم اقضي حاجتي ونفس كربتي ومانزل بي من حيرتي (ثم يسمي الحاجه) صلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.





سبحان الله رب السموات السبع ، ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم كاشف الغم، مفرج الهم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي حاجتي ورد ضالتي يا أرحم الراحمين، يا قادر على كل شيء، اللهم آمين يا رب العالمين.



