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فن

سلامة قلبك يا عمرى.. أول ظهور لـ أشرف زكى مع روجينا بعد تحسن حالته الصحية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:15 م
روجينا و اشرف زكى
روجينا و اشرف زكى
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مريم عزت
نشرت الفنانة روجينا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفديوهات والصور " انستجرام " صورة بصحبة زوجها اشرف زكى من داخل منزلهم بعد تحسن حالته الصحية . 

وعلقت روجينا على الصورة قائلة : سلامة قلبك يعمرررررررررررررررى ❤️

ونالت الصور اعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : حمد الله على السلامة ، ربنا يديم ضحكتكم وسلامتك يا استاذ اشرف ، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة ويطمن قلوبكم عليه يااااااارب ".

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يشار إلى أن الفنان أشرف زكي تعرض لوعكة صحية مفاجئة منذ أيام، دخل على إثرها غرفة العمليات وأجرى تركيب دعامات في القلب.


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