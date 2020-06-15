سلامة قلبك يا عمرى.. أول ظهور لـ أشرف زكى مع روجينا بعد تحسن حالته الصحية

نشرت الفنانة روجينا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفديوهات والصور " انستجرام " صورة بصحبة زوجها اشرف زكى من داخل منزلهم بعد تحسن حالته الصحية .
وعلقت روجينا على الصورة قائلة : سلامة قلبك يعمرررررررررررررررى ❤️
ونالت الصور اعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : حمد الله على السلامة ، ربنا يديم ضحكتكم وسلامتك يا استاذ اشرف ، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة ويطمن قلوبكم عليه يااااااارب ".
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يشار إلى أن الفنان أشرف زكي تعرض لوعكة صحية مفاجئة منذ أيام، دخل على إثرها غرفة العمليات وأجرى تركيب دعامات في القلب.