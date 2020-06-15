نشأت الديهي: ما يجري في العراق اعتداء صارخا على دولة ذات سيادة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه تنبأ من قبل أن الدولة العثمانية تريد أن تعود مرة أخرى، محذرًا من الربط بين الخلافة الإسلامية وعودة الدولة العثمانية.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن أردوغان مشروع صهيوني بامتياز تم تصنيعه لإقامة مشروع إسرائيل الكبرى، وفقًا لما أكده نجم الدين اربكان، أستاذ أردوغان.





وتابع، أن التوسع التركي يهدف لتحقيق أغراض إقامة إسرائيل الكبرى، وهو جزء من المنظومة الدولية لخلخلة منطقة شمال إفريقيا، لإقامة الإمبراطورية العثمانية التي سقطت عام 1919، وتحللت باتفاقية لوزان، بدليل ما حدث في سوريا والعراق وليبيا والصومال وقطر.





ونوه، بان تركيا قامت بالاعتداء المباشر على العراق اليوم من خلال عملية "مخلب النثر"، وقامت بضرب أهداف في شمال العراق بزعم مطاردة أعضاء من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق، مؤكدًا أن ما يجري في العراق هو اعتداء صارخ على دولة ذات سيادة.