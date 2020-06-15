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أخبار العالم

ملك الأردن يرفض التحدث هاتفيا مع نتنياهو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
رفض العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إجراء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. بحسب ما قالت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر أردنية.

ولفتت المصادر إلى أن الملك عبدالله رفض تحديد موعد للقاء بيني غانتس رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع الذي طلب لقاءه لبحث خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال المصدر الأردني إن الموقف يأتي في ظل الأزمة التي تسيطر على أجواء العلاقات الأردنية الإسرائيلية بسبب خطة الضم أحادية الجانب التي يعتزم نتنياهو القيام بها في الأول من يوليو المقبل.

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الخطوة تأتي ضمن خطة الرئيس الأمريكي، إلا أن الأخير أوعز لحكومة إسرائيل التريث في الأمر، خاصة بعد معارضة الأردن الشديدة للضم الأحادي، ويدور الحديث عن ضم نحو 30 % من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وبحسب المصدر، أصدر الملك عبدالله توجيهات للديوان الملكي بعدم تحديد موعد للقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الذي طلب لقاءً لبحث مسألة التقدم في المفاوضات حول ضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل في هذه المرحلة والتنسيق مع الأردن.
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