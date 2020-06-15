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مرأة

بـ لقطة طفولية.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها بفيديو جديد على إنستجرام

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:29 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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آية التيجي
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وقد ظهرت ياسمين عبد العزيز في لقطة مضحكة وطفولية ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها و تصرفاتها العفوية.

وأطلت ياسمين عبد العزيز، بقميص ناعم باللون اللبني بأكمام طويلة  تبرز أناقتها وجمالها.


وتركت ياسمين عبد العزيز شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عبد العزيز فى الماكياج على الكحل باللون الأسود الأسود لتبرز من جمال عينيها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الكشميري الذي يبرز جمالها.

وأكملت ياسمين عبد العزيز إطلالتها ببعض الأكسسوارات الناعمة؛ حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي مع قلادة صغيرة بنفس اللون  لإكمال إطلالتها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on

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