بـ لقطة طفولية.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها بفيديو جديد على إنستجرام

نشرت الفنانة

فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وقد ظهرت ياسمين عبد العزيز في لقطة مضحكة وطفولية ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها و تصرفاتها العفوية.