محمد دياب يشارك جمهوره بصورة جديدة عبر إنستجرام

شارك الفنان محمد دياب،
صورة جديدة من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق دياب علي الصوره قائلا: "لما نشوف "
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يذكر أن محمد دياب، خاض الموسم الرمضاني الماضي 2020، بأكثر من مسلسل هم "فرصة تانية" لـ ياسمين عبد العزيز، والاختيار لـ أمير كرارة، و"البرنس" لـ محمد رمضان.
مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، بجانب نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبد.