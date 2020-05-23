شاهد.. تعليق محمد دياب على وفاته في فرصة تانية والبرنس

سخر الفنان محمد دياب من وفاته في المسلسلات الثلاثة التي شارك بها في الموسم الرمضاني الحالي، وهي "الاختيار" و"فرصة تانية" و"البرنس".





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كتب دياب عبر حسابه على انستجرام: "وبعد موت كتكت وموت سالم مات مدحت ومات المشاهدون جميعا".





ويشارك محمد دياب في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.





وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.





مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.







