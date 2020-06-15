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فن

مريم في أمان .. عمر كمال ينشر فيديو جديدا صحبة محمد جمعة .. شاهد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان عمر كمال فيديو له مع الفنان محمد جمعة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وعلق عمر كمال قائلا: " مريم فى أمان " وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي: 

ممثل محترم - والله أنت ممثل شاطر - بحبك جيد يا عمر 

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يذكر أن آخر، أعمال محمد جمعة مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون.


وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" ورضوان البرنس الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان، ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم عبد المحسن ويجسده إدوارد، وفتحي "أحمد زاهر"، و"نورا" ريم سامي".
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