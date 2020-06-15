طريقة تحضير البيض التركي .. فيديو

يمكن تحضير طريقة عمل البيض التركي، حيث أنها إحدى الوجبات السهلة والبسيطة لإعدادها في وجبة الإفطار و بسيطة على العشاء ، لذا قدمت الشيف نونا طريقة تحضير البيض التركي.
وقت التحضير: 7 دقائق
وقت الطبخ: 15 دقيقة
تكفي لـ: لكل بيضة شخص واحد
ويمكن تقديم طريقة عمل البيض التركي بأبسط المكونات واقل التكاليف، حيث انها معروفة بأسم بيتزا البيض، وتتمتع بمذاق شهي ومميز، وسوف تنال إعجاب اطفالك و عائلتك بأكملها.
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طريقة تحضير بيض تركي
مقادير بيض تركي:
3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون
1 حبة بصل مفروم فرمًا ناعمًا
3 حبات مفرومة فلفل أخضر
4 أكواب مقطّعة إلى مكعبات طماطم
4 فصوص ثوم مهروس
2 حبات من البصل الأخضر
بيضة واحدة
ملح
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير بيض تركي:
1. يتم تسخين الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة.
2. ضيفي البصل والفليفلة وقلبيه حتى تطرى.
3. زيدي الطماطم، الثوم والبصل الأخضر واتركي المزيج على حرارة منخفضة لمدة 15 دقيقة مع التقليب من وقت إلى آخر حتى ينضج المزيج.
4. نكّهي بالملح والفلفل الأسود.
5. أحدث فجوة بالمزيج وضعي فيها البيضة.
6. قلّبي زلال البيض حتى يتداخل مع المزيج السابق تاركةً الصفار كاملًا.
7. ارفعي المقلاة عن النار وقدّمي الطبق مباشرةً على سفرتك.