طريقة تحضير البيض التركي .. فيديو





وقت التحضير: 7 دقائق

وقت الطبخ: 15 دقيقة

تكفي لـ: لكل بيضة شخص واحد





طريقة تحضير بيض تركي





مقادير بيض تركي:





3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

1 حبة بصل مفروم فرمًا ناعمًا

3 حبات مفرومة فلفل أخضر

4 أكواب مقطّعة إلى مكعبات طماطم

4 فصوص ثوم مهروس

2 حبات من البصل الأخضر

بيضة واحدة

ملح

فلفل أسود





طريقة تحضير بيض تركي:





1. يتم تسخين الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة.





2. ضيفي البصل والفليفلة وقلبيه حتى تطرى.





3. زيدي الطماطم، الثوم والبصل الأخضر واتركي المزيج على حرارة منخفضة لمدة 15 دقيقة مع التقليب من وقت إلى آخر حتى ينضج المزيج.





4. نكّهي بالملح والفلفل الأسود.





5. أحدث فجوة بالمزيج وضعي فيها البيضة.









6. قلّبي زلال البيض حتى يتداخل مع المزيج السابق تاركةً الصفار كاملًا.