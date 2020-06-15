زوجة تشكو من إهمال زوجها .. نادية عمارة ترد: دورك كبير

قالت

، الداعية الإسلامية، إنه

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وأوضحت « عمارة » خلال حلقة برنامج «قلوب عامرة» المُذاع على فضائية «ON» اليوم الإثنين، في إجابته عن سؤال من إحدى المتصلات التي تعيش في الغرب وتشتكي من إهمال زوجها في شأن الأسرة وعدم تحمله للمسؤولية، أن قوامة الرجل على المرأة تعني القيام على أمرها من العناية والرعاية وحسن العشرة.



