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ديني

زوجة تشكو من إهمال زوجها .. نادية عمارة ترد: دورك كبير

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:53 م
زوجة تشكو من إهمال
زوجة تشكو من إهمال زوجها.. نادية عمارة ترد: دورك كبير
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أمل فوزي
قالت الدكتورة نادية عمارة ، الداعية الإسلامية، إنه يجب على أولياء الأمور حسن اختيار الزوج الصالح لبناتهم، وعدم التعجل في إتمام أمر الزواج قبل التأكد من دين المتقدم وخُلقه كما أرشدنا رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم-.

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وأوضحت «عمارة» خلال حلقة برنامج «قلوب عامرة» المُذاع على فضائية «ON» اليوم الإثنين، في إجابته عن سؤال من إحدى المتصلات التي تعيش في الغرب وتشتكي من إهمال زوجها في شأن الأسرة وعدم تحمله للمسؤولية، أن قوامة الرجل على المرأة تعني القيام على أمرها من العناية والرعاية وحسن العشرة.

وتابعت:  وليست قوامة بمعنى التسلط والقهر، وبعد ذلك تكون للرجل مسؤولية أخرى تجاه اولاده بما يحفظ البيت ويديم الحياة، مشيرة إلى خطورة هدم البيوت وأنه ليس بالأمر الهين ولا السهل، وذلك لما يترتب عليه تضييع لبعض حقوق الأولاد في التربية السوية والتنشئة المعتدلة، وينبغي التريث والترتيب الجيد قبل اتخاذ هذا القرار.

وأكدت على أن الزوجة لها دور كبير وأجر عظيم في توجيه زوجها ونصحه بالحسنى وإصلاحه، وكل ذلك من أجل استبقاء الحياة الزوجية بينهما.

وكانت في حلقة الأمس قد قالت الدكتورة نادية عمارة ، الداعية الإسلامية، إن صلاة الاستخارة ودعاءها عبارة عن استعانة بالله تعالى على التيسير لما فيه الخير من الأمور التي تعرض للإنسان في الحياة ويقع بسببها في شيء من الحيرة. 


وأوضحت «عمارة» خلال حلقة برنامج «قلوب عامرة» المُذاع على فضائية «ON» اليوم الأحد، في إجابته عن سؤال من إحدى المتصلات حول زواج ابنتها من رجل متزوج، وهي ستكون زوجة ثانية، والشخص المتقدم للزواج لديه المقدرة المادية التي تسمح له بذلك، أن  الاختيار في أمر الزواج من الأمور التي لا ينبغي التعجل فيها، بل لا بد من الاستشارة والاستخارة والتأني، وأن تأمين الحقوق المالية وحدها لا تكفى، لأن هناك حقوقًا أدبية كسرها لا يجبر. 
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