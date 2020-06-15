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أخبار البلد

على متن 4 رحلات.. وصول 614 مصريا عالقا بالإمارات والسعودية إلى القاهرة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:44 م
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
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نورهان خفاجي

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، 4 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 614 من المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية، والامارات، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلتي سيرتهما شركة العربية للطيران، الاولي قادمة من مدينة الرياض بالسعودية على متنها 174 مصريا ، والثانية قادمة من مدينة الشارقة بالامارات على متنها 150 مصريا من العالقين هناك، كما استقبل المطار رحلة نظمتها شركة مصر للطيران قادمة من أبو ظبي اقلت 150 مصريا، ونظمت شركة فلاي ايجيبت رحلة قادمة من الدمام تقل 140 راكبا.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت وزير الطيران المدني، أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي استئناف الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو الجاري، وفقا لضوابط واجراءات وقائية معينه أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب  أزمة فيروس كورونا المستجد.
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