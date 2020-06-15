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اقتصاد

البنك المركزي: 2.02 تريليون جنيه إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنوك بنهاية مارس

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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ا ش ا
أعلن البنك المركزي أن إجمالي أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بلغ نحو 020ر2 تريليون جنيه في مارس ٢٠٢٠ بارتفاع بلغ 9ر165 مليار جنيه بمعدل 9ر8% خلال الفترة یولیو - مارس من العام المالي 2019/ 2020).

وأرجع التقرير الشهري الصادر عن البنك اليوم، الاثنين، الارتفاع إلى زیادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بنحو 8ر120 ملیار جنيه بمعدل 2ر9 %،وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار 1ر45 ملیار جنيه بمعدل 3ر8 % .

وأضاف: "جاءت الزیادة في الأرصدة الممــنوحة لغیر الحكومة محصلة لــزیادة تلك الأرصدة بالعمــلة المحلیة بمقدار 9ر132 ملــیار جنيه، وانخفاضھا بالعمـــلات الأجـــنبیة بما یعادل 1ر12 مليار جنيه".

أوضح أن التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغیــر الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 9ر58 % من إجمالي تلك الأرصدة في مارس الماضي.

وأشار إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، فقد حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 5ر31% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة ر25%، ثم قطاع التجارة بنسبة 6ر10%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2% أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد حصلت على ما نسبته 1ر30%.
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