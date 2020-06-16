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مرأة

أحلى من المطاعم .. طريقة عمل تشيكن سبايسي فى المنزل.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:33 ص
طريقة عمل تشيكن سبايسي
طريقة عمل تشيكن سبايسي
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هاجر هانئ
تشيكن سبايسي من الاطباق التى يعشق يتناولها الكثير من الأشخاص، ويحرص دائما الكثير على شرائها من المطاعم، ونقدم لكم طريقة عمل  تشيكن سبايسي فى المنزل بأسهل الخطوات من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.

- مقادير تشيكن سبايسي:

مايونيز 
ملعقة كبيرة شطة جافة مجروشة
بابريكا 
كاتشاب 
صدور دجاج  شرائح
2 كوب نشا 
1 و نصف كوب لبن 
ملح 
بودرة ثوم 
بودرة بصل 
دقيق للتغليف 
زيت  للقلي
3 كوب زيت حار
توابل حارة 
كيس مقرمشات ذرة بالشطة مطحونة

- للتقديم:

رغيف توست 
زبدة 
زعتر جاف 
خيار مخلل 
بطاطس محمرة 

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- طريقة تحضير تشيكن سبايسي: 

للصوص:
يخلط المايونيز مع الكاتشب و بودرة الثوم والشطة

للدجاج:
تخلط صدور الدجاج مع اللبن والنشا والملح وبودرة الثوم وبودرة البصل
تقلب في الدقيق وتقلى فى زيت ساخن
يخلط الزيت الحار مع التوابل الحارة
يقلب الدجاج في خليط الزيت الحار
يقلب في المقرمشات الحارة المطحونة
تقدم أصابع الدجاج مع الصوص والخبز التوست المحمص بالزبدة والزعتر



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