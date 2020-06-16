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توك شو

8 آلاف معزولين منزليًا.. الصحة: لدينا 22 ألف مريض كورونا في المستشفيات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:43 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشئون الرعاية العاجلة، إن هناك ارتفاعا في أعداد الإصابات بـ فيروس كورونا، ولا يمكن القول إن مصر في مرحلة الهبوط حاليا.

وأوضح مستشار وزير الصحة، خلال تصريحات تلفزيونية،:" أرقام الوفيات مرتفعة ولكن خادعة، حيث أن أرقام الوفيات تقاس مع نسبة الإصابات، موضحا أن نسبة الوفيات وفقا للإصابات بفيروس كورونا ستجدها 3.55% وقد كانت في وقت سابق 8%.

ونوه إلى أن  كل المصابين الذين يتعاملون مع وزارة الصحة سيحصلون على الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد.

وأشار مستشار وزير الصحة إلى أن هناك 22 ألف مريض كورونا في المستشفيات بمختلف محافظات مصر، وحوالي 8 آلاف تم عزلهم منزليا، و19 ألف شخص يترددون على مستشفيات وزارة الصحة سواء اشتباه بكورونا أو مرضى عاديين.


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