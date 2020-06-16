اللاعبون سعداء.. حسني عبد ربه: عودة الدوري قرار سليم جدا.. فيديو

وتابع أن هناك وقتا كافيا أمام الأندية لتجهيز اللاعبين، خاصة بعدما توقف النشاط لفترة تصل إلى ٣ أشهر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام لإعلان عودة النشاط الرياضي ، أمس، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.









وشدد وزير الرياضة ، على أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.







