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رياضة

اللاعبون سعداء.. حسني عبد ربه: عودة الدوري قرار سليم جدا.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:34 ص
حسني عبد ربه
حسني عبد ربه
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حسن العمدة
أشاد حسني عبد ربه نجم منتخب مصر السابق، بقرار عودة النشاط الرياضي من جديد، مؤكدا أنه قرار سليم جدا.


وقال عبد ربه في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن اللاعبين سعداء بعودة الدوري المصري وأهم شيء هو التوعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.




وتابع أن هناك وقتا كافيا أمام الأندية لتجهيز اللاعبين، خاصة بعدما توقف النشاط لفترة تصل إلى ٣ أشهر.


وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام لإعلان عودة النشاط الرياضي ، أمس، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.


وشدد وزير الرياضة ، على أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.


وأكد وزير الرياضة أن منافسات الدوري ستعود يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية.
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