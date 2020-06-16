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تكنولوجيا

بعد عطل فني 20 دقيقة.. عودة ماسنجر للعمل من جديد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:03 ص
عودة ماسنجر للعمل
عودة ماسنجر للعمل من جديد
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كريم جمال
اشتكى عدد من رواد منصة التواصل الإجتماعي الأشهر في العالم فيسبوك في الدقائق الماضية، من توقف خدمة ماسنجر التابعة له.

وفشل الرواد في ارسال أي محتوي من صور او رسائل، أو تي voice notes، لمدة ٢٠ دقيقة تقريبًا الأمر الذي أصابهم بالغضب الشديد, وعبر عدد كبير من مستخدمى الخدمة عن ذلك في عدد هائل من التغريدات عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.


ومن جهتها، لم تعلق إدارة فيسبوك عن الأمر، وفسر بعض الخبراء بأن السبب في ذلك هو عطل فني أصاب سيرفرات فيسبوك عالميًا.

جدير بالذكر أن العام الأسوأ علي الإطلاق علي فيسبوك كان ٢٠١٩ بعدما تخطي إجمالي ساعات التوقف بالآلاف.
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