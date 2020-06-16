بعد عطل فني 20 دقيقة.. عودة ماسنجر للعمل من جديد

اشتكى عدد من رواد منصة التواصل الإجتماعي الأشهر في العالم فيسبوك في الدقائق الماضية، من توقف خدمة ماسنجر التابعة له.





وفشل الرواد في ارسال أي محتوي من صور او رسائل، أو تي voice notes، لمدة ٢٠ دقيقة تقريبًا الأمر الذي أصابهم بالغضب الشديد, وعبر عدد كبير من مستخدمى الخدمة عن ذلك في عدد هائل من التغريدات عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر. الأمر الذي أصابهم بالغضب الشديد,









ومن جهتها، لم تعلق إدارة فيسبوك عن الأمر، وفسر بعض الخبراء بأن السبب في ذلك هو عطل فني أصاب سيرفرات فيسبوك عالميًا.



