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رياضة

شريف منير يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده.. شاهد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:46 ص
شريف منير
شريف منير
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مصطفى كرم

هنأ الفنان شريف منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام ،محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ28.

ونشر شريف منير صوره له بتيشرت محمد صلاح الخاص بفريقه ليفربول وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت يا صلاح".

واحتفل المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزى، أمس الإثنين ، بعيد ميلاده الـ28، حيث ولد يوم 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.


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وعادت فرق البريميرليج للتدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل، بعد تجميدها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني

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