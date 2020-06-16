حقيقة صادمة.. الصداع ضروري للجسم وليس ضارا





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية " ، أن الصداع ليس شئ سيئا للغاية كما نعتقد بل إنه إشارة من الجسم أن هناك شئ ما ليس على ما يرام داخل الجسم و ينبهك أن تهتم به.





وحسب تقارير طبية، أن الصداع قد يكون ناتج عن بعض الأسباب يجب عليك الالتفات لها:





- قد تكون مصاب بمشاكل صحية في عصب العينين أو مشكلة في القرنية ، فيرسل المخ إشارة لك أنك بحاجة إلى استشارة طبيب لمساعدتك .





-قد يكون الصداع علامة للإشارة لك أن بحاجة لشرب المياة ، و أن الكلى تحتاج للمياه .





-النوم المتقطع كارثة قد تصيبك بصداع مستمر ، و يكون دور الصداع في هذه الحالة هو تنبيهك أنك تتعامل بشكل خاطئ مع جسمك .





-الإجهاد الشديد ، لا يملك جسدك لغة يمكنه الحديث معك من خلالها ليعبر عن مدى الالم الذي يشعر به من الاجهاد سوى الصداع فعليك الحرص من تلك الإشارة .

قد يبدو أن الأمر غريب وغير مفهوم، فجميعنا يتألم عندما يشعر بالصداع فهو بالفعل يكون ألم غير محتمل، تشعر و كأن رأسك سينكسر وخلايا المخ على وشك الانفجار.