AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حقيقة صادمة.. الصداع ضروري للجسم وليس ضارا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:28 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
قد يبدو أن الأمر غريب وغير مفهوم، فجميعنا يتألم عندما يشعر بالصداع فهو بالفعل يكون ألم غير محتمل، تشعر و كأن رأسك سينكسر وخلايا المخ على وشك الانفجار. 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية " ، أن الصداع ليس شئ سيئا للغاية كما نعتقد بل إنه إشارة من الجسم أن هناك شئ ما ليس على ما يرام داخل الجسم و ينبهك أن تهتم به. 

وحسب تقارير طبية، أن الصداع قد يكون ناتج عن بعض الأسباب يجب عليك الالتفات لها: 

- قد تكون مصاب بمشاكل صحية في عصب العينين أو مشكلة في القرنية ، فيرسل المخ إشارة لك أنك بحاجة إلى استشارة طبيب لمساعدتك . 

-قد يكون الصداع علامة للإشارة لك أن بحاجة لشرب المياة ، و أن الكلى تحتاج للمياه . 

-النوم المتقطع كارثة قد تصيبك بصداع مستمر ، و يكون دور الصداع في هذه الحالة هو تنبيهك أنك تتعامل بشكل خاطئ مع جسمك . 

-الإجهاد الشديد ، لا يملك جسدك لغة يمكنه الحديث معك من خلالها ليعبر عن مدى الالم الذي يشعر به من الاجهاد سوى الصداع فعليك الحرص من تلك الإشارة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو بتقلق في نص الليل .. 6 أسباب توضح أسباب النوم المتقطع

أسباب الصداع النصفي فى رمضان

الصداع في زمن الكورونا ورمضان

تجنب تناولها .. 5 أطعمة تزيد من ألم الصداع النصفي

4 طرق لـ علاج الصداع المستمر .. 5 للنصفي بدون أدوية

كيفية علاج الصداع النصفي بالماء ؟

ترشيحاتنا

بملابس عصرية.. مفيدة شيحة تتألق في أحدث جلسة تصوير

وزيرة التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. اليوم

دعاء الفجر و4 كلمات فيه تمنع من النار

نشرة الفن.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها بالشفاء.. مذيع شاب يعلن إصابته بـ كورونا.. وجنا عمرو تحتفل بعيد ميلادها في أحدث ظهور

منشور جديد.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها بالشفاء من كورونا

شوية جنان.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى موسمه.. 11 فائدة للجسم عند تناول العنب

بفساتين متشابهة .. هنا الزاهد تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

سعر تنورة أمل بوشوشة في أحدث جلسة تصوير.. صور