كثافات مرورية مرتفعة بالدائري.. أماكن الزحام على المحاور الرئيسية والطرق الصحراوية

شرحت مصادر الحالة المرورية على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية اليوم، الثلاثاء.









وقالت المصادر إن محور 26 يوليو يشهد كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق أبو رواش باتجاه مناطق الشيخ زايد، وكذلك كثافات مرورية في التقاطع مع الطريق الدائري باتجاه ميدان لبنان.









فيما تستقر الحالة المرورية على محور روض الفرج بالاتجاهين، وكذلك محور الضبعة.









ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق البراجيل وفي التقاطع مع محور 26 يوليو باتجاه مناطق القومية وإمبابة، مع ظهور كثافات مرورية مرتفعة بمخرج طريق الإسكندرية الزراعي.









وتظهر كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق كفر غطاطي في القادم من صفط اللبن باتجاه صحاري الهرم، مع كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق الكونيسة باتجاه المعادي.









وكذلك تظهر كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق المنيب، وكثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق البساتين في القادم من الكورنيش وحتى مخرج طريق الأوتوستراد.









وتظهر كثافات مرورية مرتفعة أعلى محور سعد الدين الشاذلي في القادم من مناطق السلام باتجاه القاهرة الجديدة، مع ظهور كثافات مرورية أعلى مناطق السلام في القادم من المرج باتجاه القاهرة الجديدة.









وتظهر كثافات مرورية مرتفعة على طريق الإسماعيلية الصحراوي بالاتجاهين من الطريق الدائري حتى محور جوزيف تيتو.









وتستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وكذلك الطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم والواحات.









وتشهد طرق الكريمات الصحراوي الشرقي، وأسيوط الغربي، والقطامية - العين السخنة، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وقنا - سفاجا، والسويس الصحراوي والدائري الإقليمي استقرارا في الحركة المرورية.