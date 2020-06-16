لضمه خلال الميركاتو الصيفي.. ليفربول يتفاوض مع عثمان ديمبلي





وذكرت صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، أن نادي ليفربول فتح خط المفاوضات مع عثمان ديمبلي، للتعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق.





وأضافت الصحيفة، أن ليفربول يرغب في ضم عثمان ديمبلي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.





وعانى عثمان ديمبلي من إصابات عددية هذا الموسم، حيث لم يشارك مع برشلونة سوى في 5 مباريات في مسابقة الدوري الإسياني هذا الموسم، سجل خلالهما هدف وحيد.





وتبلغ القيمة التسويقية لـ عثمان ديمبلي 56 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في مفاوضات مع عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة الإسباني، لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.