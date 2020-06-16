رحيل 2 وبقاء أحمد على.. طولان يغربل هجوم إنبي فى الموسم الجديد

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي بقيادة حلمى طولان على رحيل عرفة السيد ومحمود صلاح ثنائى هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





ويري طولان أن اللاعبين لم ينجحا فى التأقلم على طريقة اللعب التى يلجأ إليها فى المباريات مع الفريق البترولى ، وهو الأمر الذى أدى إلى وجود حالة من الاستقرار على رحيلهما خلال الميركاتو الصيفي المقبل .





وكان طولان استقر على الإبقاء على أحمد على مهاجم الفريق خلال الموسم الكروى المقبل من خلال تجديد إعارته او الحصول على خدماته بشكل نهائى من فريق بيراميدز .





وانتقل أحمد على إلى إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ، ولكن لم يحضل اللاعب على فرصة حقيقية فى المشاركة فى المباريات نتيجة تأثره الشديد بجلوسه احتياطيا طوال مدة تواجده فى بيراميدز قبل الرحيل إلى إنبي .





ويرى طولان إمكانية بقاء أحمد على مع الفريق خاصة بعد تبخر آماله فى ضم عمر السعيد مهاجم الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل بالإضافة إلى تأكد رحيل محمد شريف نجم إنبي وعودته مرة أخرى إلى الأهلي عقب انتهاء فترة إعارته للفريق البترولي بنهاية الموسم الكروى الجارى .

