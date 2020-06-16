كله معمول حسابه.. الشباب والرياضة: خططنا مرنة وممكن تتغير في أي وقت

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن في الفترة السابقة كانت هناك خطة للعمل واتباع كل الإجراءات الاحترازية على كافة المنشآت الرياضية في جميع المحافظات.





وتابع الدكتور أشرف صبحي، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أن في الفترة القادمة سيكون هناك عودة متدرجة لكل الأنشطة الرياضية.





وأكد وزير الشباب والرياضة، أن أي خطة بها درجة من المرونة من الممكن أن تتغير في حال ظهور أي شيء طارئ أو مستجد.





كان أشرف صبحى قد كشف عن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى إن الفترة من 15 يونيو الجاري حتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.





كما أكد وزير الشباب والرياضة أن القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية في إطار حرص الدولة علي عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحي انه يتوقع ان يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي كاملا.