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أخبار العالم

745 إصابة جديدة.. إصابات كورونا في سلطنة عمان تتجاوز 25 ألف حالة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:10 ص
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في سلطنة عمان تتجاوز 25 ألف حالة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت سلطنة عمان اليوم، الثلاثاء، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، "حيث وصل مجموع الحالات لأكثر من 25 ألف إصابة.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، سجلت السلطات الصحية في السلطنة 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الجائحة في البلاد إلى 25269 حالة.

وأوضحت الصحة العمانية أن الحالات الجديدة تضم 377 حالة لعمانيين و368 حالة لغير عمانيين.

وتابعت وزارة الصحة في السلطنة بالقول إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا بلغ 114 حالة وفاة.

وأضافت أن عدد الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 11089 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة ​الماضية بلغ 2627 وإجمالي الحالات التي ترقد في العناية المركزة 105 حالة.
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