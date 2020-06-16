تستهدف 100 مليون جنيه إيرادات سنويا.. الأهلي يعلن حزمة مشروعات استثمارية





وتشمل المشروعات التي عكف على تنفيذها الدكتور سعد سلبي مستشار مجلس الإدارة للتسويق وأمير توفيق مدير التسويق فكرة إنشاء متجر أون لاين يتم خلالها تسويق كل منتجات النادي لجماهيره بجانب أربع مشروعات أخرى سيتم الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل.





ويبحث مجلس الإدارة عن ضخ استثمارات جديدة في النادي لزيادة العائد المالي لمواجهة الأزمة المالية المتوقعة في الفترة المقبلة مع توقف مستحقات الرعاية والبث الفضائي والعديد من المداخيل المرتبطة بالمباريات مثل الإعلانات والتذاكر والجماهير بجانب غياب تذاكر الأعضاء التي توقف بسبب غلق مقراته الثلاث.

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة عدد من الملفات المهمة للقلعة الحمراء، ويحسم المجلس حزمة من المشروعات الاستثمارية التي ستدر على النادي -حسب تقرير لجنة التسويق- ما لا يقل عن 100 مليون جنيه سنويًا.