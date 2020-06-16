لدعم صفوف الزمالك.. كارتيرون يستعين بـ أوناجم لضم نجم حسنية أغادير





وذكر موقع "لو 360 سبورت" المغربي، أن محمد أوناجم تواصل مع المهدي أوبيلا الذي تربطه به علاقة صداقة قوية، بطلب من كارتيرون، من أجل إقناعه بالموافقة على الانضمام إلى الزمالك.





وأضاف الموقع المغربي، أن باتريس كارتيرون اقتنع بإمكانيات المهدي أوبيلا، بعدما شاهد له العديد من الفيديوهات مع فريق حسنية أغادير.





وشارك المهدي أوبيلا مع حنسية أغادير في 11 مباراة في الدوري المغربي هذا الموسم، سجل خلالهما هدف، وصنع هدفين.





وتبلغ القيمة التسويقية لـ المهدي أوبيلا 525 ألف جنيه إسترليني وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.





استعان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك بخدمات لاعبه محمد أوناجم، لتسهيل عملية ضم المهدي أوبيلا لاعب وسط فريق حسنية أغادير المغربي، إلى صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.