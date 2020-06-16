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محافظات

بتكلفة 12 مليون جنيه.. توصيل الكهرباء للقرى الاكثر احتياجا بالوادي الجديد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:40 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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منصور ابوالعلمين
انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادة المهندس محمد شاكر، من تنفيذ مشروع توصيل التيار الكهربي للقرى الأكثر احتياجًا وفقرًا في محافظة الوادي الجديد، بإشراف المهندس رأفت حسين إبراهيم شمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

أكد وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، المهندس سيد العربي، اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي، أن المشروع يتضمن توصيل خطوط وتركيب أعمدة جهد منخفض ومتوسط، لقريتي " أولاد عبد الله" بمركز بلاط، وقرية " عمر بن الخطاب" بمركز الفرافرة، بالإضافة إلى تركيب 6 محولات بقدرات مختلفة ضمن المشروع.
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أضاف سيد، أن المشروع يتكلف 12 مليون جنيه، وجرى الانتهاء من تنفيذ 85 % من الأعمال الهندسية والفنية على أن يدخل الخدمة بداية شهر يوليو المقبل.

واوضح أن هندسة كهرباء الوادي الجديد، تستعد حاليًا لتنفيذ الخطة الاستثمارية للقطاع في موازنة العام المالي الجديد 2020/2021م.

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