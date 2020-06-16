AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

فضل وثواب الوضوء لكل صلاة .. علي جمعة يوضح

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:17 م
الوضوء
الوضوء
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الوضوء أول الأمر كله لأن الوضوء رمز للطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية.

وأوضح «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه لذلك نرى السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها لما انتقل الإمام الشافعي قالت وهي تمدحه غاية المدح: «رحم الله الشافعي كان يُحسن الوضوء، فإذا أحسن الوضوء فقد صحح البدايات، ومن صحح البدايات أَنْجَحَ الله له النهايات، فأشارت بالبداية إلى النهاية».

وأضاف أن إحسان الوضوء يأتي بأمور أولها: المحافظة على فرائضه وسننه وإسباغه يعني التثليث فيه وألا يتعجل فيه، وثانيا: أن يتوضأ لكل صلاة، فالوضوء لكل صلاة نور على نور حتى لو كان متوضأ، عندما يعود الإنسان نفسه على الوضوء لكل صلاة هذا ثواب كبير ولكل وضوء ثوابه عند الله.

وتابع: "وثالثا: أن يتذكر في وضوئه القضية التي من أجلها شرع الوضوء، فالوضوء فيه إشارة إلى طهارة البدن، وطهارة الثياب، وطهارة القلوب لمناجاة علام الغيوب، فهذا المعنى ينبغي عليه أن يتذكره، يتذكر أنه كلما غسل عضوا من أعضاء الوضوء فإن الآثام تتساقط منه، يتذكر أن هذا الوضوء وهو باب من أبواب الخير يكفر الخطايا، يتذكر أن هذا الوضوء وهو باب من أبواب الخير يعلي الدرجات ويرفعها".


كيفية الوضوء الصحيح
وأوضح « جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إحسان الوضوء يأتي بثلاثة أمور، أولها: المحافظة على فرائض وسنن الوضوء وإسباغه يعني التثليث فيه وألا يتعجل فيه، وثانيا: أن يتوضأ لكل صلاة، وثالثا: أن يتذكر في وضوءه القضية التي من أجلها شرع الوضوء. 

وتابع: فالوضوء فيه إشارة إلى طهارة البدن إلى طهارة الثياب إلى طهارة القلوب لمناجاة علام الغيوب، كما أن الوضوء لكل صلاة نور على نور حتى لو كان متوضأ، عندما يعود الإنسان نفسه على الوضوء لكل صلاة هذا ثواب كبير ولكل وضوء ثوابه عند الله.

وأضاف أنه كلما غسل عضوا من أعضاء الوضوء فإن الآثام تتساقط منه، كما أن هذا الوضوء وهو باب من أبواب الخير يكفر الخطايا ، يتذكر أن هذا الوضوء وهو باب من أبواب الخير يعلي الدرجات ويرفعها، لافتًا إلى أن الوضوء أول الأمر كله، لأن الوضوء رمز للطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية.

هل يجب على صاحب السلس أن يتوضأ لكل صلاة ؟
قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن سلس البول هو عدم التحكم فى البول لكبر السن أو المرض، فإن حدث فى اليوم أكثر من مرة فلا حرج على من أصيب به وعليه أن يتوضأ لكل صلاة.

وأضاف سلطان، فى إجابته عن سؤال ( هل يجب على صاحب السلس أن يتوضأ لكل صلاة ؟)، أنه ليس شرطًا بالنسبة لصاحب السلس أن يتوضأ عند دخول الوقت لأنه لا يكون من طهارة عند دخول وقت الصلاة إلا للمتيمم فقط، مُشيرًا الى أن المتيمم يتيمم عند إقامة الصلاة لكن الوضوء يجوز بالنسبة لصاحب السلس أن يتوضأ وذلك قبل وقت الصلاة ولا ينتقض وضوؤه بنزول البول بأى نوع لأنه صاحب رخصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز الوضوء في الحمام عاريا بعد الاستحمام .. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

مذيع شاب يعلن إصابته بـ كورونا ويروي تجربته

فى ذكرى رحيلها.. فتحية شاهين تفوقت على شقيقتها فى التمثيل

مواصفات ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi grand lancer 2020.. صور

بصورة من فرح.. عمر كمال يتجاهل أزمة طلب ضبطه وإحضاره

أسباب تمنع الرزق وتضيقه عليك.. 10 أفعال شائعة تجلب الفقر

في عيد ميلاد بيومي فؤاد..تعرف على عمره الحقيقي

AdvertisementS

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. وجهات التحقيقات تواجهها بمقاطع رقص ساخنة.. المتهمة تنفى تصوير مقطع إباحى داخل دورة مياه

وزيرة التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. اليوم

بعد تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين.. اجتماع أمني عاجل في كوريا الجنوبية

أشد فتكا.. لا ينجو هؤلاء من مضاعفات فيروس كورونا

تعرف ماذا يحدث عند تناول قشر البطيخ

بإجمالي 150261 حالة.. المكسيك تسجل 3427 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

عقب إصابته بكورونا.. طبيب رجاء الجداوي يوجه رسالة من داخل عزل أبو خليفة

تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة

مذيع شاب يعلن إصابته بـ كورونا ويروي تجربته

بقيمة إجمالية ٢٨ مليار جنيه.. التضامن: موقع إلكتروني للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. جيهان خليل تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

أرتكب جرائم حرب.. من هو على كوشيب الذي يحاكم أمام الجنائية الدولية؟

بملابس رياضية جريئة.. نسرين طافش تستعرض قوامها الرشيق على إنستجرام