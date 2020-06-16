اخبار التوك شو: عودة النشاط الرياضى بالتدريج ..تجهيز المستشفى الميداني لجامعة عين شمس فى 15 يوما .. بدء تجارب سحب بلازما المتعافين.. أهداف حملة جت عليك

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم الثلاثاء ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:









قال الدكتور أيمن صالح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس: إن قوام المستشفى الميداني بالجامعة مكون من 176 سريرًا منهم 11 سريرًا للرعاية مركزة، وتعد المستشفى تجربة نسبيًا جديدة في مصر والشرق الأوسط.





وتابع الدكتور أيمن صالح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم تخطيط تلك المستشفى من المكتب الهندسي للجامعة، وجرى تنفيذها من قبل الهيئة الهندسية والتي تم الانتهاء منها في 15 يومًا، معقبًا: "تحولت من أرض فاضية لمستشفى ميداني متكامل".

وذكر صالح أنه كان هناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني في تلك التجربة وخاصة صندوق تحيا مصر الذي كان داعم للمستشف بشكل كبير وتوفير بعض الاجهزة والمتطلبات والمستلزمات الطبية.









قال الدكتور أيمن صالح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، إن قوام المستشفى الميداني بالجامعة مكون من 176 سريرا، منها 11 سريرا للرعاية مركزة، و124 طبيبا وممرضا وعاملا، وله مدير خاص به مقيم في المستشفى.





وأضاف الدكتور أيمن صالح، في مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك وحدات مبيت للأطقم الطبية والفريق القائم بالأعمال في المستشفى ملاصقة له.





وأكد أن هناك اهتماما كاملا بفريق النظافة وكيفية الحفاظ على نظافة المستشفى، وأيضا معرفتهم طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس أثناء التخلص من النفايات الطبية الخاصة بالمستشفى.









طمأن الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، جميع المواطنين، بأنه منذ بداية ظهور جائحة كورونا والمخزون الإستراتيجي الخاص بالدم آمن.

وأضاف "سراج الدين" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه مع زيادة حالات الإصابة بكورونا تم البدء فى دعم المخزون الإستراتيجي الخاص بالخدمة.

وأشار إلى أنه لم تحدث أى أزمة خاصة بنقل الدم خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى لم تعانى من موضوع نقص الدم حتى خلال الشهور الماضية.

وأكد أن هدف الخدمة هى الوصول إلى مخزون إستراتيجي لتأمين احتياجات الدولة من الدم لفترات طويلة، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة هالة زايد قامت بالمبادرة للتبرع بالدم خلال احتفالية اليوم العالمى بالتبرع بالدم.









قال الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل السابق: إنه بعدما تحولت مستشفى النجيلة إلى مستشفى للعزل منذ فبراير للقادمين من مدينة ووهان وتم الإثبات بإصابته بفيروس كورونا يوم 6 شهر إبريل، حيث ثبتت التحاليل بأن إصابته إيجابية.

وأضاف "علام" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه شهد الكثير من قصص التعافى بفيروس كورونا، حيث أن المستشفى كانت أول مستشفى للعزل بمصر ورأى الكثير من الأجانب القادمين من الأقصر المصابين بالفيروس القادمين لها.

وتابع أن هناك أنواعا من متعددة من فيروس كورونا الأن، حيث بدأ بضعيف ثم تطور غلى أنواع أقوى، سواء فى ووهان أو أوروبا.

وأكد أن سبب عدوى الأطباء من الفيروس هو تعاملهم مع الحالات القوية من كورونا، متابعا أن إصابته بالفيروس كانت شديدة، حيث أن أعراضه كانت إلتهاب رئوى من متوسط لشديد واستغرق فترة طويلة من 12 يوما فى ألم شديد، إلا أن الآن أصبح متعافى منه تماما.









قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف التجارية إن عيد الفطر الماضي شهد إقبالا كبيرا على الفنادق، والتزاما تاما بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الدكتور حسام هزاع خلال حواره لـ برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن من مصلحة القطاع السياحي بالكامل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة العاملين.

وأشار "هزاع" إلى أن أسعار الطيران الحالية ثابتة، موضحا أن هناك شركات سياحية أخرى بخلاف مصر للطيران أسعار تذاكرها مخفضة للسياحة الداخلية.









قال أحمد عبد السلام، المسئول الإعلامى لحملة جت عليك: إن الحملة تتكون من أعضاء من قسم دعايا وإعلان جامعة إعلام، وأنه تم التفكير فى أن يكون مشروع التخرج الخاص بهم عبارة عن فيلم وثائقى أو إعلان أو ماشابه، ولكن تم توظيف مشروعهم لخدمة مجتمعية فى الوقت الحالى.

وأضاف "عبد السلام" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الهدف من حملة "جت عليك" هى من أجل رفع التوعية عند الشباب والناس فى ظل أزمة فيروس كورونا بعدم إلقاء القمامة بالشوارع.

وتابع أن مبادرة "جت عليك" للتوعية بأخطار القمامة وإلقائها فى الأماكن غير صحيحة لها، حيث أنها تسبب تلوث بيئي وأمراض كثيرة جدا.









قال حمدى حسنى، مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية إنه تم وضع منظومة الدفع الإلكترونى بوزارة المالية منذ فترة طويلة، حيث تم البدء منذ عام 2010.

وأضاف "حسنى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن كل المدفوعات الخارجة من الموازنة العامة للدولة أو أى شخص له مستحقات لديها مثل الموظفين الذين يتقاضون رواتب كل شهر والمقاولين وأصحاب المكاتب الاستشارية اصبحت الكترونية.

وتابع أن جميع التدفقات المالية الخارجة من الموازنة العامة للدولة تدفع بطريقة إلكترونية منذ عام 2017 يوم 30/11، تحولت إلى وسائل إلكترونية.

وأكد أنه من يوم 1/5 عام 2019 تم إستكمال الجزء الأخير وهو عندما تتلقى الحكومة بالوسائل الإلكترونية مقابل خدمات تقدمها للمواطنين، حيث أن هذا ما يطلق عليه التحصيل الإلكترونى.









قال رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر الجديدة، المهندس عادل النجار: إن مشاريع الإسكان الاجتماعى بالمدينة تتكون من 197 عمارة مقسمة لمجموعات، لافتًا إلى أن بهم 240 ألف وحدة سكنية.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، خلال حديثه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروعى محطة رافع الصرف الصحى وخط الطرد لخدمة (1783 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ800 فدان، مشيرًا إلى أن نسبة الانجاز بالمشروعين تجاوزت 93% من إجمالي المشروع والمتوقع دخولها الخدمة فى أكتوبر المقبل.

وأوضح المهندس عادل النجار أن مشروع محطة رفع الصرف الصحى شاملًا التوسعات المستقبلية سيخدم مناطق الـ800 فدان والإسكان الاجتماعى بالمنطقة السادسة وابنى بيتك ومشروع دجلة بالمز.









قال إيهاب سراح الدين، مدير بنك الدم المركزى بوازة الصحة، إننا نحاول تجميع اكبر قدر من حالات بلازما المتعافين من فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، منوها أنهم بدأوا فى خمس مراكز اقليمية لنقل الدم القومية فى العجوزة والأقصر والمنيا والإسكندرية وطنطا.

وأضاف " سراج الدين " ، عبر مداخلة تليفونية ببرنامج " صباحك مصرى "، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر 2 "، إنه تم تثبيت اجهزة معنية بالبلازما لاستقبال المتعافين من فيروس كورونا للتبرع ببلازما داخل المراكز الإقليمية .

وأشار مدير بنك الدم المركزى بوازة الصحة، إلى أنه تم التنسيق مع محافظ الفيوم لاستقبال تبرعات المتعافين من فيروس كورونا ببلازما الدم ، حتى تستطيع توفير اكبر عدد من البلازما للمرضى بداية التحرك اليوم فى الفيوم ، لافتا إلى أن أمس بدأنا بالمنصورة .









قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه يعمل على عودة النشاط الرياضى بشكل تدريجى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن الأنشطة الرياضية تم تصنيفها إلى رياضات تلامسية مثل الكاراتيه والتايكوندو وغيرها من الألعاب الجماعية مثل كرة القدم.

وأضاف " صبحى " ، خلال حوار خاص ببرنامج، " صباحك مصر"، المذاع على فضائية " ام بى سى مصر 2 "، أن هناك ألعابا غير تلامسية سنبدأ بها وفى الأماكن الخارجية للنادى.

وأشار إلى أن بدءا من 1-7 سيتم التدريب داخل النوادى وليست المباريات، والتنافس سيبدأ فى شهر 8 ، مؤكدًا أنهم قاموا بعمل كود آخر للأندية الصحية مع وجود تباعد اجتماعى المنصوص عليه.









خصص عشاق ومحبو النجم محمد صلاح، في مختلف بقاع العالم، كلمات وصورًا للاحتفال بيوم ميلاده الثامن والعشرين، حيث ولد "مو صلاح" 15 -6 - 1992، في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية المصرية.





وكان فريقه ليفربول أول المهنئين، حيث نشر على صفحاته الاجتماعية، مقطع فيديو باللغة العربية، يتحدث عن صفات ومهارات محمد صلاح.

وعرضت فضائية "العربية"، لقطات من على مواقع التواصل الاجتماعى توضح كيفية احتفال محبى ومتابعى نجم الكرة محمد صلاح بعيد ميلاده الثامن والعشرين.

وهنأ المصريون النجم محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى بمناسبة عيد ميلاده الـ 28؛ ودشن عدد كبير من مستخدمى موقع الاجتماعى تويتر #محمد_صلاح وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا.



