تركيب 84 بوابة تعقيم جديدة بمداخل لجان الثانوية في كفر الشيخ.. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، استلام مديرية التربية والتعليم، 84 بوابة من الدفعة الثانية من بوابات التعقيم الإلكترونية، لتعقيم طلاب الثانوية العامة ، خلال فترة الامتحانات.





وقال محافظ كفر الشيخ ، إن هذه البوابات تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على الصحة العامة للطلاب، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه وجه بالمتابعة الميدانية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الصحية والاحترازية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب، وتكثيف حملات التطهير والتعقيم بالمدارس.





ومن جانبها، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم تسليم البوابات للمدارس، و تركيبها، فضلًا عن توافر أدوات التطهير والتعقيم، لمتابعة أعمال الرش والتطهير قبل بدء وعقب انتهاء الامتحانات باللجان والاستراحات.

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