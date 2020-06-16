نيجيريا تسجل 16658 إصابة بفيروس كورونا المستجد

وصل عدد إجمال الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد 16658 إصابة من بينهم 424 حالة وفاة وتعافى 5349 حالة من فيروس كورونا المستجد، فى 35 ولاية نيجيرية، وذلك وفقا لإحصائيات المركز الوطنى لمكافحة الأمراض.





يأتى ذلك فى الوقت الذي سجلت فيه القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد حيث وصلت أعداد الإصابات فى دول القارة الأفريقية إلى 251,866 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 6,769 حالة وفاة وتعافى 114,308 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.







وكان مسؤولون في منظمة الصحة العالمية قالو إن أصل العدوى الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت غير مؤكد أو واضح بعد، بحسب ما أفادت وكالة رويترز الثلاثاء.





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أوضح المسؤولون في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر افتراضي، أن أسباب ظهور سلسلة جديدة من الإصابات في بكين غير واضحة بعد، مؤكدين أن الادعاء بأن واردات من السلمون أو تعبئته قد تكون السبب مجرد "افتراض" لا يحظى بالأولوية بين عدد من الافتراضات الأخرى.





وقال مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ في المنظمة العالمية، إن المنظمة تتابع عن كثب هذا التفشي المقلق، وأنها على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الصينية.

