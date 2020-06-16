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أخبار البلد

منحة دراسية مجانية من الأكاديمية العربية لنجل الشهيد أحمد المنسي.. صور

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، منح الطالب حمزة المنسي نجل الشهيد البطل، العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، منحة دراسية فى المدرسة الدولية التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،ومنحة دراسية بكليات الأكاديمية بفروعها المختلفة تكريما لروح والده،الذي استشهد ومعه عدد من أفراد كتيبته في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية في 7 يوليو عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي على أفراد القوات المسلحة في سيناء.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،أن الشهيد البطل أحمد المنسي،وأمثاله من العظماء الذين ضحوا بأرواحهم ثمنا للدفاع عن الوطن من أجل اقتلاع جذور الإرهاب من الأراضي المصرية، فكانوا رجالًا لا يهابون الموت وقفوا كالأسود مدافعين بجسارة عن أرض الفيروز، حتى نجحوا في إفشال مخطط الأعداء، ولم يسمحوا لهم بتحقيق أي من أهدافهم الدنيئة، ولم يمكنهم الأبطال الذين ضحوا بدمائهم حتى آخر قطرة،من العبور إلي شبر من أرض الوطن.

وأوضح رئيس الأكاديمية العربية، في تصريحات له اليوم،أن المنحة الدراسية المقدمة من الأكاديمية للطالب حمزة أحمد منسي،سوف تبدأ من المرحلة الإعدادية "أولي إعدادي" وحتي المرحلة الجامعية،ليلتحق بأي كلية من كليات الأكاديمية بفروعها المختلفة،مؤكدا أن نجل الشهيد البطل "في عنينا وفوق دماغنا" ولن نتخلي عنه أو عن أبناء الشهداء من الجيش والشرطة،مثلما أكد مرارا وتكرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،في كل المحافل والمناسبات العامة.

وتابع "احنا مهما عملنا للشهيد وأسرته لن نرد لهم الجميل أو نوفيه حقه،وده أقل حاجه ممكن نقدمها لهم لأن الأبطال أمثال المنسى  هم السبب أننا نظل في بيوتنا آمنيين ومطمئنين".

وأضاف "عبدالغفار" أن الشهداء هم أيقونة النبل، ونكران الذات، والولاء والانتماء، وقد نقشوا بدمائهم الزكيّة معاني الرجولة والشرف، وعلموا الأجيال قيم العزة والفداء،لذلك أتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين سطّروا أروع ملاحم البطولة والفداء والإخلاص، وحملوا أرواحهم على أكفّهم للدفاع عن حمى الوطن والذود عنه، فكانوا مثالًا للعطاء بلا حدود.

وكان قد أوفد رئيس الأكاديمية، مدير النشاط الرياضي والتسويق، لزيارة أسرة الشهيد البطل،وقدمت الأكاديمية بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للخماسي الحديث، دعوة لنجل الشهيد أحمد المنسي لرعايته في لعبة الخماسي الحديث لتحقيق حلم والده بأن يرى ابنه بطلا يستكمل مسيرة والده، وأبدت حرم الشهيد المنسي سعادتها بمشاركة ابنها في بطولة الرماية من المنزل  (home laser shooting) متوجهة بالشكر للأكاديمية العربية على تلك اللافتة الطيبة ، وقد تم تكريم "حمزة" بعد فوزه فى البطولة وإهدائه هدية تذكارية تحمل صورة والده الشهيد منسي ،وتم تسليمها بواسطة طلاب الأكاديمية.
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