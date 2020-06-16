برلمانية مستقبل وطن وحماة الوطن يوافقان على الموازنة العامة للدولة

اكد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، موجها الشكر إلي وزارتي المالية والتخطيط ، مؤكدا أنه يلتمس لهم العذر لوضع موازنة صعبة لاسيما في ظل الظروف الحالية بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".





وأكد النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأمن القومي فيما يخص الأزمة الليبية وسد النهضة.

وأشار أبو المجد، الى موافقته علي موازنة الدولة للعام المالي الجديد، مطالبًا الوزارات المختلفة بإتباع سياسية تقشفية، موجها الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجهاته في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19". لاسيما في ظل جائحة كورونا، وأشفق علي الحكومة في إعدادهم للموازنة الجديدة لاسيما مع معدل المخاطر العالي.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، علي أهمية مراعاة أن تحصل مخصصات قطاع الصحة علي جانب كبير من الرعاية، وأن يتم زيادتها، مشيرًا إلي توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقًا 100 مليار جنية لمواجهة أزمة كورونا إلا أن الوضع لا يزال صعب ونتوقع انفراجة خلال شهرين، مشيرًا إلي أننا نضع في أولوياتنا لاسيما وأن الفيروس يعود إلي الصين مجددًا وتوقعات استمرار معدلات الانكماش الاقتصادي.





و اشار النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأمن القومي فيما يخص الأزمة الليبية وسد النهضة.



