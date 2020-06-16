وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى سيوة ويلتقى بمشايخ الواحة لمتابعة الخدمات المقدمة

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح اليوم الثلاثاء مستشفى واحة سيوة وذلك للوقوف على الخدمات الطبية و الإجراءات الوقائية و الإحترازية المقدمة لمواجهة فيروس كورونا -كوفيد ١٩.





وقام بالمرور علي جميع أقسام مستشفى واحة سيوة و متابعة أعمال التطوير بالمستشفي وعقد إجتماعها مع الفريق الطبي بالمستشفى بحضور مدير المستشفى للاطمئنان عليهم و تقديم كل الدعم لهم.









وأكد علي حسن التعامل مع المرضى والمترددين علي المستشفي من أهالي سيوة وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم ، كما اثني علي التزام الفريق الطبي بالمستشفى .





كما عقد الدكتور احمد البلتاجي اجتماع مع عواقل ومشايخ سيوة و رئيس المدينة و جميع السادة التنفيذيين وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات و قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء و متابعة توصيات وزارة الصحة من إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا من الإلتزام بالتباعد الاجتماعي و البقاء بالمنازل و الخروج للضرورة و لبس الكمامة الواقية عند الخروج .





وفي نهاية زيارته قدم الدكتور البلتاجي الشكر لمشايخ سيوة علي حفاوة الاستقبال وتعاونهم الجاد موكدا ان هذه الزيارة بناء علي توجيه محافظ مطروح بمتابعة كافة اجراءات الحماية لجميع مواطنى المحافظة حرصا سلامة جميع المواطنين.



