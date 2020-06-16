محافظ بني سويف يتابع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية في 20 لجنة عامة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية الأزهرية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.





وأكد محافظ بني سويف، ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بلجان الامتحانات، والمتابعة على مدار الساعة اللجان ، وآلية التواصل مع الجهات المعنية في حالة المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.





كان ذلك أثناء تواصل محافظ بني سويف مع الشيخ سيد عبداللطيف، وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، لمتابعة خطة استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية والتي ستنطلق اعتبارًا من الأحد القادم 21 يونيو الجاري، وتُختتم يوم الخميس 6 أغسطس القادم.





ويؤدي الامتحان 2855 طالبًا وطالبة من طلبة الأزهر موزعين على 20 لجنة امتحان عامة على مستوى معاهد مراكز ومدن المحافظة بواقع 2 لجنة ببني سويف، و2 لجنة بناصر، و4 لجان في ببا، و2 لجنة بسمسطا، و4 لجان بالفشن، و4 لجان بالواسطى، و2 لجنة بإهناسيا .





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وأشار محافظ بني سويف، إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مسئولى المنطقة الأزهرية والمديريات الخدمية المعنية لتقديم كافة التسهيلات الممكنة، ومساعدة الأجهزة المعنية بالأزهر في اتخاذ التدابير الاحتياطية أثناء عملية دخول الطلبة للمعاهد منعًا للزحام والتكدس، وتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجان.





وأصدر محافظ بني سويف تعليماته للتأمين الصحي ومديرية الصحة بتوفير المتطلبات الصحية اللازمة.









من جانبه أشاد الشيخ سيد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية بدعم المحافظ لتسهيل وتنفيذ خطة المنطقة لإجراء امتحانات الثانوية الأزهرية ، حيث تم التنسيق مع الجهات بالمحافظة لتأمين أعمال الامتحانات، والحفاظ على صحة وسلامة وأمن الطلاب والعاملين باللجان في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا،





وأشار إلى أنه تم تفعيل بروتوكولات تعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لتأمين مقر مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وتأمين مقار اللجان وخطوط سير سيارات توزيع الأسئلة ،والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في كل لجنة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين باللجان وتوفير الزائرات الصحية باللجان للتعامل مع الحالات الطارئة.





وأوضح أنه تم تحديد عدد الطلاب في كل لجنة بواقع 12 طالبا بكل لجنة امتحانية ، وتحديد مسارات محددة للطلاب للحفاظ على التباعد الاجتماعي الآمن داخل اللجان،فضلًا عن تقديم الإرشادات للطلبة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتوفير المطهرات بمقار اللجان ،بالإضافة إلى تعقيم أماكن سير الطلاب والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لمنع أى تكدس أمام المعاهد،وتيسير الحركة المرورية، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل مقار المعاهد الأزهرية وخارجها، وتوفير التأمين اللازم لمرافقة سيارات توزيع وتجميع أسئلة الامتحانات وورق الإجابة.





وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحديد اللجان في 20 من المعاهد الأزهرية المنتشرة على مستوى المحافظة،لعقد الامتحانات وهي: (معهد فتيات بني سويف الثانوي، معهد بني سويف الثانوي بنين)،و(معهد عطف إفوة،معهد الواسطى الإعدادي الثانوي بنين، معهد اطواب الابتدائي،معهد فتيات أطواب الإعدادي الثانوي)،و(معهد الشناوية الابتدائي، معهد فتيات الشناوية الإعدادي)،و( معهد اهناسيا المدينة الإعدادي الثانوي،معهد فتيات اهناسيا المدينة الثانوي،)،و(معهد ببا الإعدادي الثانوي، معهد ببا الابتدائي البحري، معهد فتيات ببا الإعدادي الثانوي، معهد فتيات محمود عبد اللطيف الشافعي ببني ماضي) ،و(معهد سمسطا الإعدادي الثانوي، معهد فتيات سمسطا الإعدادي الثانوي)،و( معهد الُشقر الابتدائي،معهد الفشن الابتدائي الغربي الجديد، معهد الفشن الابتدائي الغربي القديم ، معهد الفشن الإعدادي الثانوي بنين) .



