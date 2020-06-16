حول سد النهضة وليبيا وكورونا ..الأعلى للإعلام يحذر من تناول أخبار غير رسمية

أكد المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام أن تمر البلاد بمنعطف خطير وتحديات جسام فى هذه المرحلة الحساسة تتعلق بأمن البلاد القومى وتتطلب تضافر جهود كل القوى الوطنية.





وأضاف المجلس فى بيان له أنه ونظرًا لأهمية الإعلام والصحافة فى تشكيل الوعى العام وإمداده بالحقائق لإدراكه بمدى خطورة الوضع فإنه يجب على الإعلام والصحافة أن تكون فى مقدمة الصفوف.





وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بكل صورها وأشكالها بالبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة عند إذاعة أو نشر أخبار تخص الوضع فى ليبيا سد النهضة والعمليات الحربية التى تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة فى سيناء ضد الإرهاب مع ضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن وزارة الصحة بشأن الحرب ضد الفيروس اللعين كورونا.





ضرورة التزام الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي بعدم نشر او بث أى مادة أو أخبار تؤثر على وحدة وسلامة النسيج الوطنى وترابط أبنائه. وشدد على ضرورة عدم المساس أو الإساءة للأطقم الطبية فى هذه الظروف الصعبة مع





وحذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه سوف يتخذ الإجراءات التى كفلها له القانون ضد المخالفين وضد أى محاولة للعبث بمقدرات الأمة بتوقيع أقصى العقوبات والإحالة للنائب العام.