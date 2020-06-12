AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرمحي: الصحافة المصرية تشهد أزهي عصورها

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:02 ص
الكاتب الصحفى حماد
الكاتب الصحفى حماد الرمحي
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم

قال الكاتب الصحفى حماد  الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الصحف المصرية تعيش عصرًا من عصورها الذهبية نظرًا للحضور القوي للعيد من الصحف، وخصوصًا المستقلة اليومية التي تستمر وتطبع وتصدر بانتظام وبشكل دوري ومنتظم رغم ضعف وتراجع صناعة الصحافة الورقية علي مستوي العالم، وإغلاق العديد من المؤسسات الدولية الورقية أيضًا علي مستوي العالم، وتحويلها إلي صحافه إلكترونية، وفي نفس الوقت ظهور إصدارات صحفية قوية وجديدة وقدمت أعمال صحفة أثرت المجال الصحفي.

وأضاف  الرمحي لـ"صدى البلد" أن هناك دليلا آخر علي أن الصحافة المصرية تعيش ازدهارها  وقوتها، هو أننا لم نشهد علي الإطلاق خلال الفترة الماضية إغلاق أي صحيفة مصرية بقرار إداري من الدولة بعكس العديد من الدول الإقليمية التي أصدرت قرارات حكومية بالمخالفة لقوانينها ودستورها بإغلاق العديد من الصحف اليومية، أو الاسبوعية، أو الشهرية، وحدث ذلك في تركيا التي شهدت أسواء عملية اعتقال وإغلاق للصحف وتقيد لحرية الصحافة والإعلام في الشرق الأوسط وأروبا علي الإطلاق، وذلك طبقًا للتقارير العالمية.

وأكد الرمحي، أن الدليل الثالث علي عصر حرية الإعلام في مصر هو أن الصحافة بكل مستوياتها القومية، والحزبية، والمستقلة تمارس عملها الكامل بحرية مطلقة  في نقل الأخبار وتقديم خدمات ما بعد الخبر من التحليل، والنقد، والاستقصاء، والتحقيق، والفتشر وخلافة، بالإضافة إلي توجيه سلطتها أو تمارس حقها القانوني والدستوري في النقد القانوني وغير القانوني، مؤكدًا أن بعض الصحف تتسلط في عملية النقد لدرجة إلي أن هذا النقد يكون غير قانوني ويصل إلي حد السب والقذف والتجريح الذي يعاقب عليه القانون .

وتابع، أن معظم الصحف المعتدلة والمحترمة تمارس حريتها في النقد سواء للمسئولين والحكومة والنظام الحاكم، وهو النقد البناء الذي يعتبر أحد دعائم العملية الديمقراطية، ومحاربة الفساد، والشفافية علي مستوي العالم، موضحًا أن حرية الصحافة والإعلام هي جزء أصيل من حركة التنمية التي تتبناها الدول والحكومات، وأيضًا جزء أصيل من خدمة عملية الديمقراطية والتحول الديمقراطي في الدول النامية والدول التي تشهد تحولًا ديمقراطيًا، كما أنها جزء أصيل في عملية أساس أي تنمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد صدور لائحة الترخيص ..عضو مجلس الصحفيين : ضم محرري المواقع الالكترونية يحتاج تعديل قانون النقابة

ليلى عبد المجيد: الجري وراء الترافيك وعدم توفير المعلومات أثَّرا على الأداء المهني للصحفيين

عيد حرية الصحافة في زمن كورونا.. ليلى عبد المجيد: الجري وراء الترافيك وعدم توفير المعلومات أثر على الأداء المهني للصحفيين.. وياسر عزت: المواقع الإلكترونية أصبحت بديلا أساسيا لدى العديد من القراء

ترشيحاتنا

عنصرية لا تنتهي.. بريطانية تبصق في وجه رجل آسيوي وتركله في رأسه.. شاهد ما حدث

تستمر أسبوعين.. 4 أسباب وراء إجازة مدرب الأهلي في سويسرا

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال زوجة محمد رمضان

محافظ الدقهلية يعلن رفع 50 طن أتربة في حملة مكبرة بالمنطقة المركزية

جماهير الأهلي تدعم زينة خالد الغندور بعد إصابتها بفيروس كورونا

رامى رضوان يتعرض لموقف محرج ويضحك على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل كريم تفتيح البشرة.. وصفتان بمكونات طبيعية ورخيصة الثمن

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال زوجة محمد رمضان

لإفطار صحي.. طريقة عمل الشوفان بالتفاح والقرفة