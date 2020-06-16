العمر كله.. محمد صبحى يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

هنأ محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر والإسماعيلى السابق النجم محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الـ 28





ونشر محمد صبحي صورة للفرعون محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام وعلق: "العمركله يا صلاح مصر 🇪🇬 كل سنه وانت طيب 🎂"





واحتفل امس الاثنين، نجمنا محمد صلاح، جناح نادي ليفربول والمنتخب المصري لكرة القدم، بعيد ميلاده الثامن والعشرين.





وعادت فرق البريميرليج للتدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل، بعد تجميدها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



