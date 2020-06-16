شريهان أبو الحسن: من تعتقد أنها ستغير شريك حياتها بعد الزواج فهى تغامر.. فيديو

قالت الإعلامية شيريهان أبو الحسن ، إنها تؤيد فكرة الصداقة بين الزوجين بعد الطلاق، موضحة أن ظاهرة الصداقة بعد الطلاق تتزايد بشكل كبير مع الزوجين اللذين انفصلا بهدوء وبدون أي أزمات كبيرة أو مشاجرات بينهما.





وأضافت "شيريهان"، خلال برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة on e ، أن الصداقة بعد الطلاق تظهر عند مستوى ثقافى معين، حيث إن الزوجين ينفصلان بالتراضى وباتفاق بينهما دون الوصول لمحاكم، وبالتالى تظل الصداقة قائمة بينهما بعد الانفصال.





واشارت الاعلامية شيريهان ابو الحسن الى ان الصداقة بين الزوجين بعد الطلاق هي نوادر في المجتمع، موضحة أن تلك الصداقة تظهر بشكل كبير إذا لم يكن هناك تدخل من أهل الزوجين فى امورهم الشخصية .





وتابعت أن الأزواج قد يكونون مختلفين في طريقة الحياة، حيث يكون لدى الزوج طريقة معينة في الحياة، والزوجة كذلك لها طريقة اخرى فى حياتها ، وبالتالى لا بد للزوج أو الزوجة أن يقبلا أنفسهما بذات الطباع التي يتسمان بها دون أن يسلط أي منهما الضوء على أي عيب للآخر.





وأكدت أن من يحب شخص يحبه كما هو بكل عيوبه ومميزاته ، ولا يبحث له عن أي عيب، معلقه : "من تعتقد أنها ستغير شريك حياتها بعد الزواج أو من يعتقد أنه سيغير شريكة حياته بعد الزواج فهم يغامرون".