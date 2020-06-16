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أخبار البلد

71 شهيدا بسبب كورونا.. جيش مصر الأبيض يودع 3 أعضاء جدد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الفريق الطبي هو البطل الحقيقي في جائحة فيروس كورونا.

وأعلن الزيات، في تصريحات لـ "صدي البلد"، استشهاد الدكتور علي هويدي، مدير مستشفي حميات شربين سابقا، والدكتور محمد حشاد، والدكتور حمزة إبراهيم طرخان اخصائي التحاليل.

وأوضح عضو المجلس، أن عدد الأطباء المستشهدين وصل إلى 71 طبيبا حتى الآن.

ومن جانبها نعت نقابة الأطباء شهداء المهنة، بالجيش الأبيض لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وجاءت أسماء الأطباء الـ 71 كالتالي:

1- الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر.

2-  الدكتورة سونيا عبدالعظيم، طبيبة بمحافظة الدقهلية.

3- الدكتور جبريل علي يوسف، استشاري جراحة الرمد. الاقصر.

4- الدكتور أشرف عدلي، استشاري القلب بمستشفى قنا العام.

5- الدكتور طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية الأسبق.

6- الدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي السابق.

7- الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج.

8- الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب القصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

9- الدكتور فكري منير عزيز اخصائي الطوارئ مستشفى مار مرقس القاهرة.

10- الدكتور عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى طب الإسكندرية.

11- الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد في التأمين الصحي ببنها.

12- الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، إخصائي الحميات بإمبابة.

13-  الدكتور وليد يحيي عبدالحليم، طبيب نساء مقيم بمستشفى المنيرة.

14- الدكتور حسن جمال الدين فرحات، أستاذ طب وجراحة العين بطب المنوفية.

15- الدكتور ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفى صدر المعمورة.

16- الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفي الأقصر الدولي.

17- د. أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية.

18- الدكتور صلاح عبدربه، أستاذ أطفال طب الأزهر دمياط.

19- الدكتور عبداللطيف عبدالحميد، مدير الإدارة الصحية  ههيا بالشرقية.

20- الدكتور أحمد محمود أبو صادق، استشاري الأنف والأذن بأسوان.

21- د. محمد حشاد.

22- ا.د. صلاح الشيمى استاذ الجلدية طب عين شمس

23- د. رأفت ناجى استشاري النساء، الجيزة.

24- د. احمد يس غلاب استشاري المسالك دمنهور

25- د. سمير الغندور استاذ العظام طب قناة السويس.

26- د. رونو يسى مقار استشارى النساء بنى سويف.

27-  د. اشرف القاضي استشارى الباطنة والحميات اسوان

28- د. البير جرجس استشاري الاطفال ابوتيج اسيوط

29- د. جمال أبو العلا استشارى أمراض الباطنة.

30- د. محمد فريد الجندى، رئيس قسم القلب بمعهد القلب القومى.

31- د. صباح سعد فرج، الجيزة.

32- د. محمود السيد عبد الحليم الغزلاني استشاري حميات القاهرة.

33- د. يحيي سعد،  مدير مستشفي العيون اطفال القاهره.

34- د. الراوى عبدالغني اسماعيل  نساء وتوليد - مدير إدارة ابو حماد الصحية 

35- د. معتصم محمود ذكى، اخصائي الجراحة بـ المطرية التعليمى.

36- د. هانى رفعت استاذ الكلى طب عين شمس.

37-  د.عبدالعظيم ابوالحسن ..استشاري مسالك مستشفى منوف العام 

38- د. محمد عنتر مدرس الفارما طب ازهر دمياط.

39- د. نيرمين جلال استشاري امراض النساء والتوليد بالقاهرة.

40- الدكتور ابراهيم على، استاذ الباثولوجيا الإكلينيكية طب ازهر بنين.

41- د. محسن الهياتمى، أستاذ الباطنة طب الازهر  

42- د. هشام عبد الحميد أخصائي طب الأطفال بحلوان.

43- د. سيد رشدى مدرس جراحة الاعصاب طب الازهر.

44- د سمير عثمان،استشاري النسا والولاده حلوان.

45- د.ايمن زكي، استشاري النساء والولاده حلوان.

46- د. محمود خضر جراحة القاهرة.

47- د. فليب مترى استشارى الاذن والأنف والحنجرة.

48- د. الدكتور يوحنا لطفي صادق، استشاري النساء والتوليد بمستشفيات القليوبية، توفي في الرعاية المركزة بمستشفي الدمرداش.

49د. علي هويدي، مدير مستشفي حميات شربين سابقا 

50- د. محمد عبد الحكيم استشارى الباطنه حلوان.

51-  د محمد حسن عمر استشارى الحميات، بالاقصر.

52- اد. نبيل خليفة، استاذ العظام طب عين شمس.

53- ا.د عزت فهمى صليب، استشارى تخدير، بنها.

54- د. فايق فخري، مدير مكتب صحة الاقصر سابقا.

55- د.سيد نادى كامل اخصائي الحميات المنيا 

56- د. جورج عطية حبيب استشاري طب الاطفال بالقاهرة، ومدير المركز الطبي التخصصي بالزيتون بالقاهرة. 

57-  د. محمد حسن احمد، مدير مستشفي حميات الاقصر سابقا، و الذي توفي في  مستشفي عزل اسنا بعد إصابته بڤيروس كوڤيد19 و قد تم تكريمه عام 2017 في يوم الطبيب  بنقابة الاقصر وأيضًا بالنقابة العامة للاطباء.

58-  د. حمزة ابراهيم طرخان اخصائي التحاليل.

59- ا.د سالم خليل استاذ المسالك طب الزقازيق.

60-   د. رأفت محمد القاضي استشاري الجراحة بأسوان، الذي توفي  بمستشفي الصداقة للعزل باسوان بعد إصابته بالكوڤيد19.

61-  د.يسري كامل، نائب مدير معهد القلب.

62- د. محمد عبد العليم سعد استاذ التشريح بجامعة طنطا ، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

63- د. عادل عبد العظيم شبل استشاري طب النساء والتوليد بمستشفي المنيرة ( سابقا ) والذي توفي في عزل مستشفي العجوزة  إثر إصابته بڤيروس كوڤيد19.

64- د. نبيل نسيم استشاري قلب و رعاية مركزه بمستشفي 6 اكتوبر.

65- د. اميره منير، استاذ الرمد طب عين شمس.

66-  د.محمد عبد العليم، استاذ التشريح طب طنطا.

67-  ا.د عادل فؤاد رمزى، استاذ الجراحة طب القصر العيني.
 
68- د.ايمان ابراهيم، الواسطى بنى سويف.

69- د. اميل فوزى، اخصائى الجراحه بمستشفى ابشواى بالفيوم.

70- د. علي حسن العربى استشاري الكبد. مستشفى الساحل.

71- د. احمد الزفتاوي كبير استشاري الصدر المنصورة.
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