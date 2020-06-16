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محافظات

محافظ الفيوم يشهد تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:33 م
تدشين أول جهاز لفصل
تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم للمتعافين
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الفيوم - نبيل أبو السعود

شهد الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم، للمتعافين من فيروس "كورونا المستجد"، بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الصحة بالفيوم، والدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة.


أشاد محافظ الفيوم بجهود وزارة الصحة لتوفير جهاز فصل بلازما الدم داخل المحافظة، والذي بدوره سيسهم في توفير الخدمة لأهالي المحافظة والتيسير عليهم، وعدم انتقالهم خارج المحافظة، لافتًا إلى أن المحافظة وفرت وسائل لنقل المتبرعين قبل وبعد التبرع من جميع المراكز، وذلك بالتنسيق بين المحافظة والمركز الإٌقليمي لنقل الدم بالفيوم.


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وأشار إلى أن المحافظة بدأت في التواصل مع المتعافين من فيروس كورونا المستجد وفقا لقاعدة البيانات بالتنسيق مع مديرية الصحة، لافتًا انه يتم إجراء فحص طبي شامل قبل التبرع للإطمئنان على الحالة العامة للمتبرع ومدى إنطباق الشروط الصحية للتبرع، مؤكدًا على تدريب العاملين بالمركز على أعمال إستخدام الجهاز.


وأضاف "الأنصاري" خلال حديثة "أن عملية التبرع بالدم هي عملية إنسانية نبيلة، أجرها عند الله"، مشيرًا أن الفرق الطبية بالمركز مدربة على أعلى مستوى، مؤكدًا أن التبرع يخضع للشروط الصحية الآمنة.


وخلال الجولة، استمع محافظ الفيوم لعدد من المترددين على بنك الدم، حيث طلبت والدة مريضة بتوفير (factor) دم غير موجود بالمركز، وقام المحافظ بالتنسيق مع المركز القومي لخدمات نقل الدم بالجيزة لتوفيره فورًا.


ودعا المحافظ جميع المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بالبلازما لاستخدامها كأجسام مضادة لعلاج المصابين لتقوية المناعة والمساعدة في العلاج لأهلنا، مشيرًا الى توفير جميع الامكانيات لبنك الدم لسحب البلازما، مؤكدًا أن سحبها يتم بطريقة سهلة وبتقنيات آمنة.

محافظ الفيوم يشهد تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا
محافظ الفيوم يشهد تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا
محافظ الفيوم يشهد تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا
محافظ الفيوم يشهد تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا
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