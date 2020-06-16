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الرقابة الإدارية: إحباط تهريب أجهزة لاسلكية ومستقبلات إشارة في جمرك الإسكندرية.. وشن حملات على موزعي السجائر بالقاهرة والجيزة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:02 م
هيئة الرقابة الادارية
هيئة الرقابة الادارية
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إبراهيم مصطفي
- 80 ألف علبة مخزنة.. الرقابة الإدارية تشن حملات على موزعي السجائر بالقاهرة والجيزة
- محاولة تهريب مجموعة من الأجهزة اللاسلكية المخالفة والمحظورة

وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بمحاولة تهريب مجموعة من الأجهزة اللاسلكية وبعض الأصناف الأخرى المخالفة والمحظور استيرادها إلى داخل البلاد، بجمرك المركز المُطور بالإسكندرية، حيث تبين من خلال مراجعة المستندات أن المثبت بمشمول الرسالة أنها لقطع غيار ومعدات صيانة مزارع أسماك.

وفي إطار ما سبق تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع مسئولي مصلحة الجمارك بجمرك الإسكندرية لفحص مشمول الرسالة المُشار إليها، وقد أسفر الفحص عن ضبط عدد من الاصناف المهربة داخل الحاوية عباره عن (٢٠) جهاز لاسلكي ماركة ( BDFX ) بالشاحن، و(٨) جهاز استقبال اشارة لاسلكي بالريموت، و٢٣ شاحن بمخرج  USBخاص بأجهزة اللاسلكي، وجهاز استقبال ماركة "سيمنز"، وعدد (٢٠) سماعة هاند فرى خاصة بالأجهزة ،  وقد تم تحرير محاضر جرد للاصناف المخالفة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق والاشتراك مع كل من وزارة التموين، والشركة الشرقية للدخان  بتنفيذ حملة مكبرة على عدد من  متعهدي بيع السجائر والموزعين لها بمحافظتي القاهرة والجيزة‏.

أسفرت الحملة عن عدة مخالفات ما بين الامتناع عن البيع، أو البيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر، أو التخزين لكميات من عُلب السجائر، حيث تم ضبط  80 الف عُلبة مخزنة، و850 عُلبة مُهربة مجهولة المصدر، وحوالى طن ونصف من المعسل، واتُخذت جميع الإجراءات القانونية حيال تلك المضبوطات وتحرر بشأنها ٣٩ محضر مخالفة تم إحالتها لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم  ضد المخالفين.

وفى سياق آخر، وردت  معلومات  لـ هيئة الرقابة الإدارية  تفيد محاولة تهريب مجموعة من الأجهزة اللاسلكية وبعض الأصناف الأخرى المخالفة والمحظور استيرادها إلى داخل البلاد ، بجمرك المركز المُطور بالإسكندرية، حيث تبين من خلال مراجعة المستندات ان المثبت بمشمول الرساله انها لقطع غيار ومعدات صيانة مزارع اسماك،  وفي إطار ما سبق تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع مسئولي مصلحة الجمارك بجمرك الإسكندرية لفحص مشمول الرسالة المُشار إليها.
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