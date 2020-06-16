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برلمان

وزير المالية: 100 مليار جنيه لتحسين المعاشات والمرتبات بالموازنة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:34 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الحكومة ستقدم غدا مشروع قانون بتعديل قانون المهن الطبية لتحسين الوضع المالي للأطباء في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
  

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم  بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.


وأوضح معيط أن الموازنة تتضمن 100 مليار جنيه لتحسين المعاشات والمرتبات، لافتا إلى اهتمام الحكومة بدعم الطبقة المتوسطة من خلال نسبة العلاوة المقررة للمخاطبين وغير المخاطبين.


وتابع الوزير:"تعديل أوضاع أعضاء المهن الطبية لا يمكن حله في عام واحد، لكن تم التعامل معه في الموازنة الجديدة"، مضيفا :"كل فرصة لدعم الطبقة المتوسطة والمهن الطبية لا نتردد فيها.هذه الطبقة تمثل حماية للمجتمع المصري.
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